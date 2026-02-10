Atento Patronato: la Primera Nacional será televisado vía streaming

El Comité Ejecutivo de AFA determinó quedarse con los derechos de TV de la Primera Nacional. Será transmitido por la plataforma de la Liga Profesional.

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) comunicó este martes que la plataforma de la Liga Profesional será la encargada de transmitir los encuentros del campeonato de la Primera Nacional y del resto de las categorías de ascenso. El anunció fue realizado en el cónclave realizado en el predio Lionel Messi, en la localidad bonaerense de Ezeiza.