El Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) comunicó este martes que la plataforma de la Liga Profesional será la encargada de transmitir los encuentros del campeonato de la Primera Nacional y del resto de las categorías de ascenso. El anunció fue realizado en el cónclave realizado en el predio Lionel Messi, en la localidad bonaerense de Ezeiza.
Atento Patronato: la Primera Nacional será televisado vía streaming
El Comité Ejecutivo de AFA determinó quedarse con los derechos de TV de la Primera Nacional. Será transmitido por la plataforma de la Liga Profesional.
AFA dispuso que el primer mes sea de manera gratuita y los usuarios puedan suscribirse para luego comenzar con la monetización.
Por otra parte, se definió el siguiente esquema de pago para los clubes de cada divisional: Primera Nacional $65 millones, B Metro $20 millones, Primera C y Federal A $12 millones.
Como se jugará el capítulo inicial de la Primera Nacional, Zona B
Viernes
21: Atlético Rafaela - Almagro
22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales
Sábado
18: Agropecuario - Deportivo Maipú
19: Tristán Suárez - Temperley
Domingo
17: Chacarita - San Martín (San Juan)
17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago
19: San Martín (Tucumán) - Patronato
Lunes
17: Atlanta - Quilmes
17: Gimnasia (Jujuy) - Midland