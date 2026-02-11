Uno Entre Rios | El País | tensión

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Mientras el Senado debate la reforma laboral en la Cámara de Senadores, hubo tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación.

11 de febrero 2026 · 16:46hs
Este miércoles hubo momentos de tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación. 

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

Los hechos en las afueras del Congreso de la Nación

Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma.

Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.

En las imágenes se observa a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.

Fuentes policiales indicaron que el primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.

