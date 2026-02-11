Uno Entre Rios | Ovación | Las Yaguaretés

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi: debutan en el SVNS 2 con el objetivo de estar entre los cuatro mejores y buscar el ascenso.

11 de febrero 2026 · 14:09hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Este fin de semana comienza la primera etapa del SVNS 2 en Nairobi, crucial para ascender a la élite del Circuito Mundial. Las Yaguaretés iniciarán su camino con el objetivo de estar entre los cuatro mejores tras las tres etapas, logrando así disputar, junto a los ocho del SVNS 1, los eventos del SVNS World Championship Series.

El debut de Argentina será exigente desde la madrugada del sábado, cuando a las 03.00 enfrente a China. Más tarde, a las 06.02, el conjunto nacional se medirá ante España en su segunda presentación del día, y cerrará la jornada inicial a las 09.04 frente a Brasil, en un duelo sudamericano que puede resultar determinante en la pelea por los primeros puestos del grupo.

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés.

El camino hacia el ascenso: así lo vivirán Las Yaguaretés

La segunda jornada continuará con un calendario intenso. El domingo, Las Yaguaretés abrirán su día a las 05.44 ante el seleccionado anfitrión, Kenia, y posteriormente afrontarán su último compromiso de la fase regular a las 09.12 frente a Sudáfrica. Con rivales de peso y un cronograma ajustado, el equipo argentino buscará sostener regularidad y eficacia en cada presentación para dar el primer paso en su objetivo de ascender a la máxima categoría del rugby seven mundial.

