Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi: debutan en el SVNS 2 con el objetivo de estar entre los cuatro mejores y buscar el ascenso. 11 de febrero 2026 · 14:09hs

Foto: Gentileza/Prensa UAR Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi.

Este fin de semana comienza la primera etapa del SVNS 2 en Nairobi, crucial para ascender a la élite del Circuito Mundial. Las Yaguaretés iniciarán su camino con el objetivo de estar entre los cuatro mejores tras las tres etapas, logrando así disputar, junto a los ocho del SVNS 1, los eventos del SVNS World Championship Series.

El debut de Argentina será exigente desde la madrugada del sábado, cuando a las 03.00 enfrente a China. Más tarde, a las 06.02, el conjunto nacional se medirá ante España en su segunda presentación del día, y cerrará la jornada inicial a las 09.04 frente a Brasil, en un duelo sudamericano que puede resultar determinante en la pelea por los primeros puestos del grupo.

Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

LEER MÁS: Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés El camino hacia el ascenso: así lo vivirán Las Yaguaretés Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Las Yaguaretés (@lasyaguaretes) La segunda jornada continuará con un calendario intenso. El domingo, Las Yaguaretés abrirán su día a las 05.44 ante el seleccionado anfitrión, Kenia, y posteriormente afrontarán su último compromiso de la fase regular a las 09.12 frente a Sudáfrica. Con rivales de peso y un cronograma ajustado, el equipo argentino buscará sostener regularidad y eficacia en cada presentación para dar el primer paso en su objetivo de ascender a la máxima categoría del rugby seven mundial.