Uno Entre Rios | El País | Empleo

El empleo asalariado perdió 86.000 puestos de trabajo en seis meses

Un informe oficial reveló que el empleo asalariado se contrajo en noviembre pasado. Además, la tasa de despidos marcó el mayor nivel en un año.

11 de febrero 2026 · 18:19hs
El empleo asalariado perdió 86.000 puestos de trabajo en seis meses

El empleo asalariado perdió 86.000 puestos de trabajo en seis meses, según un informe del Gobierno nacional. 

El empleo asalariado se contrajo en noviembre en la comparación mensual e interanual, acumulando 86.000 puestos de trabajo menos en seis meses. En tanto que la tasa de despidos alcanzó el valor más alto en un año, según reflejó un informe del Ministerio de Capital Humano en medio del debate de la reforma laboral.

LEER MÁS: Entre Ríos perdió casi 10.000 empleos formales en los primeros 20 meses del gobierno de Milei

La baja del empleo asalariado

La información aportada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reveló que el empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,2% en el penúltimo mes del 2025 en comparación con el mes anterior.

Este miércoles hubo momentos de tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación. 

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño.

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

El reporte reflejó que esta disminución de empleo se observó en el sector privado asalariado (-0,2%) y el sector público (-0,4%). Por su parte, el trabajo en casas particulares mostró una variación de +0,6%.

El trabajo independiente, por su parte, mostró una variación positiva del 0,6% en noviembre respecto al mes anterior. Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las personas encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.

En noviembre de 2025 el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6.189 millones de personas, registrando una variación del -0,2% en relación con el mes anterior, es decir 13.100 trabajadores menos. En los últimos seis meses (junio a noviembre de 2025) el empleo registró variaciones mensuales negativas, acumulando una pérdida de 86.000 empleos.

Más datos a tener en cuenta

En comparación con el mismo período del año anterior el empleo asalariado se redujo 1,1%, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos. Se registraron caídas en todas las categorías que componen este grupo: el sector privado cayó 1,3% (78.800 personas menos), el trabajo en casas particulares -1,2% (5.200 personas menos) y el sector público un -0,9% (30.900 personas menos).

Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto experimentó una caída del 10,2% (320.600 personas menos). Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas. Por un lado, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 4,2% (88.600 personas más); por otro, los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 1,2% (4.700 personas menos).

El informe puntualizó que “la caída del 61,9% en la cantidad de monotributistas sociales fue determinante para el desempeño del conjunto de trabajadores independientes” explicando que “esa disminución se encuentra relacionada con cambios normativos que afectaron específicamente a este régimen”.

Los salarios

El reporte reflejó que la remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2025 fue de $1.836.177, con un incremento del 30,1% en relación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la mediana de la remuneración bruta fue de $1.394.745 registrando un aumento del 29,5% en la comparación interanual.

En tanto que la incidencia de los despidos incausados en el empleo registrado privado en diciembre de 2025 fue de 0,8 cada 100 trabajadores, el valor más alto de los últimos doce meses, según reveló la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

En términos interanuales, se observa un aumento del 60% en comparación con diciembre de 2024. De esta forma, se iguala la medición del año 2023 y se retoma el nivel que presentaba la serie antes de la pandemia.

Empleo puestos de trabajo meses
Noticias relacionadas
Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Ensenada: una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

continuan las negociaciones en santa fe mientras persiste el reclamo policial

Continúan las negociaciones en Santa Fe mientras persiste el reclamo policial

Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9%. 

Indec: la inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en 12 meses

santa fe: el gobierno aplicara sanciones por la protesta en la jefatura de policia de rosario

Santa Fe: el gobierno aplicará sanciones por la protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Ver comentarios

Lo último

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Ultimo Momento
Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

Policiales
Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Ovación
Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

La provincia
Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Dejanos tu comentario