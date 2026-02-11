Uno Entre Rios | Policiales | Pablo Laurta

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta será trasladado a Concordia y quedará a disposición del Juzgado N°4 para continuar la causa por el crimen del remisero Martín Palacio.

11 de febrero 2026 · 15:37hs
Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Desde la Jefatura Departamental de Policía se informó que el detenido Pablo Laurta arribará a la ciudad de Concordia este miércoles, entre las 18 y las 19 horas, trasladado en un móvil policial en comisión de servicio desde Córdoba.

Según se precisó oficialmente, quedará a disposición del Juzgado N° 4 para continuar con la causa en trámite vinculada al crimen de Martín Palacio.

paso telegrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dolares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto.

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

LEER MÁS: Elevan a juicio la causa por doble femicidio contra Pablo Laurta

Pablo Laurta será puesto a disposición del Juzgado N° 4 en Concordia

Pablo Laurta (1).jpeg

Laurta permanece detenido y ya fue elevado a juicio en Córdoba por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50). Los hechos ocurrieron el sábado 11 de octubre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Serrana, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, donde ambas mujeres fueron halladas sin vida con heridas de bala.

El fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Rodríguez Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Laurta, ciudadano uruguayo y fundador del colectivo antifeminista "Varones Unidos", fue detenido el domingo 12 de octubre en Gualeguaychú, tras una intensa búsqueda que incluyó la activación del Alerta Sofía por el secuestro de su hijo de cinco años, quien fue rescatado sano y salvo.

En paralelo, en Entre Ríos avanza la investigación por el homicidio del remisero Matías Sebastián Palacio, de 49 años, ocurrido en Concordia. Palacio había sido contratado por Laurta para realizar un viaje desde la Estación de Ómnibus de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. La víctima se encontró con Laurta a las 19.54 del martes 7 de octubre de 2025 y desde ese momento no se supo más de él.

Posteriormente, su vehículo (un Toyota Corolla blanco con techo negro) fue hallado incendiado en cercanías del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Una semana después, cuando Laurta ya estaba detenido, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en Estación Yeruá, departamento Concordia. Semanas más tarde se confirmó que los restos pertenecían a Martín Palacio.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos acusó a Laurta por el delito de homicidio criminis causae, ocurrido entre las 19.54 del martes 7 de octubre y las 3 de la madrugada del miércoles 8 de octubre. Tras esa imputación, fue trasladado a Córdoba para responder por los homicidios de Giardina y Zamudio.

Ahora, con su regreso a Concordia, la causa por el crimen de Palacio continuará su curso en la jurisdicción entrerriana.

Pablo Laurta Concordia Córdoba
Noticias relacionadas
lautaro molaro fue imputado por el homicidio de luciano emeri en cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

san benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en parana

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Hallazgo macabro en Concordia: encuentran un cráneo humano en un baldío.

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Murió James Van Der Beek, estrella de Dawsons Creek, a los 48 años

Murió James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, a los 48 años

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Ultimo Momento
Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Murió James Van Der Beek, estrella de Dawsons Creek, a los 48 años

Murió James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, a los 48 años

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Tensión e incidentes en las afueras del Congreso de la Nación

Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

Patronato tiene día, horario y árbitro para el debut en la Primera Nacional

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Policiales
Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Dejanos tu comentario