Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio.

Pablo Laurta será trasladado a Concordia y quedará a disposición del Juzgado N°4 para continuar la causa por el crimen del remisero Martín Palacio.

Laurta permanece detenido y ya fue elevado a juicio en Córdoba por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50). Los hechos ocurrieron el sábado 11 de octubre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Serrana, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, donde ambas mujeres fueron halladas sin vida con heridas de bala.

El fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Rodríguez Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; además de violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad.

Laurta, ciudadano uruguayo y fundador del colectivo antifeminista "Varones Unidos", fue detenido el domingo 12 de octubre en Gualeguaychú, tras una intensa búsqueda que incluyó la activación del Alerta Sofía por el secuestro de su hijo de cinco años, quien fue rescatado sano y salvo.

En paralelo, en Entre Ríos avanza la investigación por el homicidio del remisero Matías Sebastián Palacio, de 49 años, ocurrido en Concordia. Palacio había sido contratado por Laurta para realizar un viaje desde la Estación de Ómnibus de Concordia hasta la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. La víctima se encontró con Laurta a las 19.54 del martes 7 de octubre de 2025 y desde ese momento no se supo más de él.

Posteriormente, su vehículo (un Toyota Corolla blanco con techo negro) fue hallado incendiado en cercanías del Camino de las Altas Cumbres, en Córdoba.

Una semana después, cuando Laurta ya estaba detenido, la Policía de Entre Ríos encontró un cuerpo mutilado en Estación Yeruá, departamento Concordia. Semanas más tarde se confirmó que los restos pertenecían a Martín Palacio.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos acusó a Laurta por el delito de homicidio criminis causae, ocurrido entre las 19.54 del martes 7 de octubre y las 3 de la madrugada del miércoles 8 de octubre. Tras esa imputación, fue trasladado a Córdoba para responder por los homicidios de Giardina y Zamudio.

Ahora, con su regreso a Concordia, la causa por el crimen de Palacio continuará su curso en la jurisdicción entrerriana.