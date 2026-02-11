San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Las víctimas habían sido contactadas por redes sociales y trasladadas a San Benito por el empleador, quien las sometió a un sistema de endeudamiento

Tras una serie de allanamientos realizados en Entre Ríos y Río Negro, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó decenas de casos de trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo infantil. En total, se relevaron 28 trabajadores “con irregularidades en sus condiciones de contratación y de vida”, en operativos de trabajo conjunto con la Policía Federal. El primer operativo se realizó en San Benito, a pocos kilómetros de Paraná, la intervención surgió tras una denuncia recibida en la línea 0800 del organismo. Allí, los inspectores constataron que cinco personas cumplían jornadas laborales de hasta 12 horas, de lunes a sábado, sin el debido registro ni garantías básicas.

De acuerdo con lo detallado por ARCA, las víctimas fueron contactadas a través de redes sociales y trasladadas por el propio empleador, quien las sometió a un esquema de endeudamiento que condicionaba su libertad.

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito trabajo esclavo

Al llegar al lugar, las autoridades hallaron a los trabajadores alojados en una casilla de madera en condiciones infrahumanas: colchones destruidos, carencia de utensilios básicos para cocinar y un inodoro improvisado.

El acceso al agua potable tampoco estaba garantizado, ya que consumían líquido no apto para el consumo humano. Frente a estos hechos, se formalizó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Paraná para que investigue las posibles responsabilidades penales.

San Benito trabajo esclavo (1)

“Casos críticos de trabajo infantil”

Hubo otro operativo similar en Río Negro, también con el trabajo coordinado desde ARCA junto diversos organismos nacionales y provinciales como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina (PFA), publica Infobae.

Ocurrió en Viedma, donde “se fiscalizaron tres predios dedicados a la horticultura”. Allí se contaron 23 trabajadores, “todos con infracciones laborales”.

El panorama en este operativo fue aún más difícil porque alli descubrieron “casos críticos de trabajo infantil”, entre quienes se contaba a una adolescente de 15 años “que realizaba tareas de cosecha y empaque desde los 12 años”. El pago que le otorgaban “era apenas de 10.000 pesos semanales ”.

San Benito trabajo esclavo (2)

Responsabilidad penal

En tanto, también dieron con una joven de 17 años que manifestó trabajar y vivir en el predio desde los 15 años. Además, dieron con un empelado de origen boliviano que además estaba indocumentada.

Los hallazgos condujeron a presentar una denuncia ante la Fiscalía Federal de Viedma “para que se investiguen las responsabilidades penales correspondientes”.

Con estas acciones, señalaron a través de un comunicado, los organismos intervinientes “reforzaron la lucha, contra la explotación laboral y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores en territorio nacional”.