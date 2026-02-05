Patronato refuerza el ataque con un delantero con pasado en Boca

Franco Soldano llegó a un acuerdo de palabra para sumarse al plantel de Patronato. El atacante llega al Rojinegro desde Juventud Las Piedras de Uruguay.

Patronato sumará en las próximas horas un nuevo integrante al plantel que se prepara para competir en el campeonato de la Primera Nacional. Se trata del experimentado delantero Franco Soldano, quien llegó a un acuerdo de palabra para sumarse al equipo dirigido por Rubén Forestello.

El atacante cordobés llegará al Rojinegro en condición de libre tras su último paso por Juventud Las Piedras de Uruguay. En este equipo el cordobés disputó seis encuentros en el segundo semestre de la pasada temporada del futbol uruguayo y no se hizo presente en la red.

Soldano había iniciado el 2025 jugando para Defensor Sporting de Uruguay. En esta institución disputo dos juegos correspondiente a la Copa Libertadores y media docena de cotejos por el Torneo Apertura.

Estuvo en carpeta de River, jugó para Boca

Franco Soldano escribió su mejor performance en la temporada 2018 con la camiseta de Unión. En el Tatengue sacó a relucir su capacidad goleadora al anotar 12 goles en ese año. El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, apuntó a la figura del cordobés para ocupar las vacantes que se produjeron en el Millonario tras las salidas de Lucas Alario y Sebastián Driussi.

Finalmente el atacante acordó condiciones con la dirigencia de Boca Juniors para sumarse al equipo que, en ese entonces, era dirigido por Gustavo Alfaro. En el Xeneize disputó 51 encuentros y convirtió 5 tantos. Soldano integró la estructura del equipo que se coronó campeón de la Liga Profesional 19/20, la Copa Diego Maradona y la Copa Argentina 2020/21.

Franco Soldano, desde el ascenso al exterior

Franco Soldano inicio su carrera en el Torneo Federal A jugando para Unión de Sunchales. Su buen rendimiento en el Bicho Verde le permitió sumarse a Unión de Santa Fe para competir en Primera División. En el Tatengue conformó una dupla ofensiva letal junto a Lucas Gamba.

El nivel exhibido en el elenco santafesino le abrió las puertas del Viejo Continente. Su experiencia en Europa comenzó en Grecia, donde defendió el escudo de Olympiacos. Su carrera incluye paso por Boca Juniors, Fuenlabrada de España, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión La Calera de Chile, Defensor Sporting de Uruguay y Juventud Las Piedras de Uruguay.

El mercado de pases de Patronato

Incorporaciones:

Agustín Araujo (Chacarita)

Franco Meritello (Ferro)

Federico Bravo (Chaca)

Hernán Rivero (Chacarita)

Tomas Attis (Sportivo Belgrano)

Francisco Heredia (Gimnasia y Tiro)

Nahuel Genez (Temperley)

Renzo Reynaga (Gimnasia y Tiro)

Juan Salas (All Boys)

Fernando Evangelista (Flandria)

Brandon Cortes (Nueva Chicago)

Franco Soldano (Juventud Las Piedras de Uruguay)

Regresaron de sus préstamos

Matías Caballero (Sportivo Las Parejas)

Franco Rivasseau (Los Andes)

Santiago Piccioni (Sarmiento de Chaco)

Agustín Cardozo (Germinal de Rawson)

Benjamin Bravo (Sol de América de Formosa)

Bajas

Iván Cháves (Aucas de Ecuador)

Juan Pablo Mazza (Villa Mitre)

Ian Escobar

Gonzalo Asís (Almagro)

Julián Navas (Los Andes)

Santiago Bellatti (Acassuso)

Gallucci Otero (Agropecuario)

Emanuel Moreno

Alan Sombra (Defensores Unidos de Zárate)

Julián Marcioni (Colón de Santa Fe)

Guillermo Sánchez (Ciudad Bolivar)

Matías Pardo (Atlético Rafaela)

Alan Bonansea (Colón de Santa Fe)

Federico Castro (Atlanta)