Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Se informó este miércoles que Entre Ríos alcanzó el 90% de las reservas de hospedaje para el fin de semana largo de carnaval.

11 de febrero 2026 · 17:27hs
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, informó a través del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) que la provincia alcanzó el 90% de reservas en sus principales destinos en la antesala del fin de semana largo de carnaval, una de las fechas más convocantes de la temporada.

En este contexto, el organismo provincial recomendó a quienes se encuentran planificando su viaje realizar reservas exclusivamente en establecimientos habilitados y verificar la información a través de los organismos oficiales de turismo de cada localidad para evitar inconvenientes, situaciones irregulares o posibles estafas.

LEER MÁS: Turismo: el fin de semana largo dejó 25 mil millones de pesos en Entre Ríos

Los atractivos de Entre Ríos

Durante el fin de semana, el carnaval será uno de los principales motores de atracción con celebraciones en 22 destinos y la consigna de “22 modos de celebrar el carnaval”. Gualeguaychú volverá a ser epicentro con el Entierro del Carnaval en los Corsos Matecito y tres noches consecutivas de desfile en la Fiesta Nacional del Carnaval del País. Mientras que Gualeguay, Concordia, Hasenkamp, Victoria, Santa Elena, Concepción del Uruguay, Federación, Paraná y otras localidades desplegarán sus propuestas identitarias.

La agenda incluirá eventos de gran convocatoria como la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, que se desarrollará del jueves 12 al lunes 16. Allí estará en funcionamiento la Oficina Móvil de Turismo de Entre Ríos, fortaleciendo las acciones promocionales y el contacto directo con visitantes.

Turismo Entre Ríos enero (3)

Se sumarán, además, festivales culturales, gastronómicos y tradicionales en distintos puntos de la provincia, entre ellos el Festival con Sabor a Pollo, en Viale; Oro Verde Canta y Baila; la carrera nocturna de trail running y trekking Odissea Di Notte, en Sauce Montrull; el Festival del Yeso, en Hernandarias; la Fiesta de la Artesanía y la Gastronomía en Piedras Blancas y el Festival “Entre gustos y sabores” en La Paz.

En tanto las microrregiones entrerrianas sostienen sus propuestas vinculadas a la vendimia, las termas, las playas de río, las reservas naturales, el turismo rural y los circuitos históricos y culturales, ampliando las alternativas para extender la estadía y recorrer distintos destinos.

Entre Ríos reservas Fin de semana largo Carnaval
