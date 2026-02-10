Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia Santa Teresita y fue celebrada por el asesor espiritual del club Patronato, el padre Diego Rausch.

10 de febrero 2026 · 21:46hs
Los jugadores de Patronato presentes en la misa de este martes.

Prensa Patronato.

Los jugadores de Patronato presentes en la misa de este martes.

Este martes se realizó la tradicional misa de bendición al plantel profesional de Patronato que iniciará una nueva temporada en la Primera Nacional, junto a todas las disciplinas deportivas que comienzan un nuevo año de actividades en la institución.

La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia Santa Teresita y fue celebrada por el asesor espiritual del club, el padre Diego Rausch, quien acompañó a la comunidad rojinegra con un mensaje de fe, unidad y compromiso ante los desafíos que se avecinan.

La Primera Nacional ofrecerá dos ascenso a la Liga Profesional

Atento Patronato: la Primera Nacional será televisado vía streaming

Patronato ganó en Tucumán ante el puntero.

La Ciudadela, la sede donde Patronato celebró su última victoria fuera del Grella

Participaron del encuentro los jugadores del plantel profesional, el cuerpo técnico, dirigentes, deportistas de las distintas disciplinas, socios e hinchas, en una muestra de acompañamiento colectivo que reafirma los valores históricos de Patronato.

La misa de bendición constituye un momento especial dentro de la vida institucional del club, ya que marca el inicio simbólico de la temporada deportiva y refuerza principios como el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo en equipo, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Arranque de las actividades en Patronato

De esta manera, Patronato dio el puntapié inicial a un nuevo año de actividades, con el respaldo de su gente y el objetivo de afrontar la temporada con responsabilidad, compromiso y unión.

Patronato misa bendición club
