Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado este miércoles por la Fiscalía como participante del homicidio de Luciano Emerí, en una audiencia donde se definirá su prisión preventiva.

11 de febrero 2026 · 10:31hs
Lautaro Molaro fue imputado este miércoles en la causa que investiga el crimen de Luciano Emerí, ocurrido en Cerrito. Durante la audiencia, desarrollada en los Tribunales de Paraná, la Fiscalía lo señaló como participante del homicidio del joven de 21 años y de su posterior incineración. La jueza de Garantías Marina Barbagelata le aplicó prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná hasta el 6 de marzo.

Molaro es el segundo detenido por este crimen. El primero fue Juan Pablo Sotelo, también de 21 años, quien ya fue imputado y cumple prisión preventiva. El dato llamativo que se conoció en las últimas horas es que el joven es sobrino de Adrián Molaro, quien en 2012 fue noticia nacional y provincial por haber asesinado a tiros a Alexis Céparo. El hecho también ocurrió en Cerrito.

La audiencia, que constituye la primera instancia formal dentro del proceso penal, tuvo como objetivo que el fiscal informe al imputado sobre la calificación legal del hecho ante un juez de Garantías. En esta etapa, además, se definió la prisión preventiva, medida que busca evitar que el acusado evada a la Justicia o que pueda intimidar a testigos, es decir, mitigar riesgos procesales mientras avanza la investigación.

De la audiencia participaron el fiscal Leandro Dato, el abogado querellante Flavio Steven y la defensora oficial Verónica Manfredi.

Luciano Emeri

La investigación

Según la investigación de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, ambos acusados habrían estado en el lugar donde Emerí fue asesinado, en un camino vecinal a unos 500 metros del acceso a Cerrito. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido de la víctima, que se trasladaba en su Ford Fiesta, y de los sospechosos, que circulaban en una camioneta Toyota Hilux. Los registros respaldan la hipótesis de que una cita pactada en la madrugada del 4 de febrero derivó en el homicidio.

La detención de Molaro se concretó el lunes a las 18 durante un allanamiento en su vivienda. En la vivienda, oculta en una bolsa cerca de la medianera, encontraron un arma calibre 9. Los investigadores entienden que sería el arma reglamentaria robada en diciembre a una soldado voluntaria en la Segunda Base de la Fuerza Aérea de Paraná.

