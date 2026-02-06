Se cumplen 10 años del regreso de Patronato a Primera División

El 6 de febrero de 2016 Patronato igualó 2 a 2 ante San Lorenzo en un colmado estadio Grella. Fue el regreso del Rojinegro a la elite tras 38 años.

Patronato debió esperar 38 años para volver a disputar un encuentro oficial en el máximo nivel del fútbol argentino. La eterna espera concluyó el 6 de febrero de 2016. El estadio Grella fue el escenario del juego que marcó el retorno del Rojinegro a la A. El elenco de barrio Villa Sarmiento ingresó al estadio Grella, escenario donde igualó 2 a 2 ante San Lorenzo.

El Santo envió un claro mensaje a los testigos de ese juego emblemático: Patronato estaba preparado para dar batalla en Primera División. Lo demostró de entrada al sorprender al Ciclón cuando el Grella estalló a los 12 minutos.

Patronato Fernando Telechea Telechea anotó el primer gol de Patronato Archivo UNO

El tiro de esquina ejecutado por Matías Garrido, el del gol determinante para que el Rojinegro ascendieron a la elite, fue capitalizado por Fernando Telechea. El atacante, que se sumó a inicio de ese año al representante entrerriano, dio un par de pasos para sorprender a Sebastián Torrico.

El juego colectivo de San Lorenzo no se hizo presente en Villa Sarmiento. Dependió de la categoría de sus individualidades. Este as en la manga le permitió igualar el pleito sobre el cierre de la etapa inicial a través de la categoría de Leandro Romagnoli.

Patronato recuperó la ventaja en los primeros pasajes del complemento. Mauricio Carrasco arrancó una jugada en su campo que prosiguió con una gran asistencia de Garrido para Lautaro Comas que impuso un cambio de frente que encontró a De La Fuente ingresando por detrás de todos y para empujar el balón al 2 a 1. El 2 a 2 final se produjo cuando Néstor Ortigoza canjeó penal por el resultado final.

La formación del regreso de Patronato a Primera División

Patronato, dirigido por Rubén Forestello, formó con Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Abel Masuero y Jonathan Ferrari, Fernando De la Fuente, Damián Lemos, Matías Garrido y Lautaro Comas; Mauricio Carrasco y Fernando Telechea. Desde el banco ingresaron Nicolás Bertocchi, Marcelo Guzmán e Iván Furios.