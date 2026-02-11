Uno Entre Rios | Show | James Van Der Beek

Murió James Van Der Beek, estrella de Dawson's Creek, a los 48 años

James Van Der Beek murió a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal. Su familia confirmó la noticia y pidió privacidad en este difícil momento.

11 de febrero 2026 · 17:17hs
James Van Der Beek, el recordado actor de Dawson's Creek, murió este miércoles a los 48 años. La triste noticia fue confirmada por los familiares del actor a través de sus redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán", escribieron.

Falleció James Van Der Beek tras luchar contra un cáncer colorrectal

Además, solicitaron respeto en este momento tan delicado: "Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

En diciembre del año pasado, el actor había rematado varios bienes y recuerdos de Dawson's Creek, la serie que lo hizo famoso, para poder conseguir financiación extra y solventar un tratamiento de quimioterapia para el cáncer colorrectal en etapa 3 que padecía.

"Estuve guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida me deparó últimamente, está claro que ese momento es ahora", compartió Van Der Beek al anunciar la venta en sus redes.

De acuerdo a lo que informó el medio The Hollywood Reporter, el remate se hizo de manera online en el sitio de Propstore, que fue la entidad que lo organizó. Además de artículos de Dawson’s Creek había productos de otras ficciones.

La colección personal de utilería y vestuario de Van Der Beek recaudó más de 47 mil dólares y la totalidad de las ganancias se destinó a financiar el tratamiento del actor por el cáncer colorrectal en etapa 3 que le habían diagnosticado en 2023.

El artículo de mayor valor, con un precio de subasta de 26.628 dólares, fue un collar que Dawson Leery, el personaje de Van Der Beek en la serie, le regaló a Joey Porter, interpretada por Katie Holmes.

