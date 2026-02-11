Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón transita los últimos días de preparación rumbo a la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará del 12 al 16 de febrero

En el predio ferial continúan las tareas de mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para artesanos y asistentes. La organización trabaja en la infraestructura general, el acondicionamiento de los espacios comunes y el Escenario Mayor “Ramón Cabrera”, donde se desarrollarán los espectáculos centrales de cada jornada.

En relación al acceso, el municipio confirmó que los residentes de Colón contarán con un 50% de descuento en el valor de las entradas durante toda la fiesta. A su vez, el Banco de Entre Ríos ofrece la posibilidad de adquirir las entradas generales en seis cuotas sin interés, una herramienta que apunta a facilitar la participación del público.

También continúa a la venta el bono para el sorteo de un automóvil 0 km, disponible en Plaza Washington. Además, los días viernes, sábado y domingo, el predio abrirá en horario matutino, de 10 a 13, con entrada libre y gratuita, lo que permitirá recorrer los stands artesanales y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el trabajo de los expositores.

Presencia local en el Escenario Mayor

La música ocupará un lugar central en la celebración y la programación confirmada integra artistas locales y regionales que compartirán escenario con figuras nacionales.

El jueves 12, tras el Acto de Apertura y la presentación de la Banda de la Policía, actuarán Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos.

El viernes 13, la noche tendrá impronta rockera con Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos, antes de las presentaciones de Pier y La Beriso.

El sábado 14, la movida tropical incluirá a Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner, en la antesala del show de Luck Ra.

El domingo 15, subirán al escenario Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson, antes de la actuación de Abel.

El lunes 16, la jornada de cierre contará con Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero y La Big Band, junto a La Konga, que tendrá a su cargo el espectáculo final.

La Fiesta Nacional de la Artesanía combina exposición de oficios tradicionales, producción cultural y espectáculos musicales, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la región. En su cuadragésima primera edición, Colón vuelve a proyectarse como epicentro de la artesanía argentina y punto de encuentro para el público entrerriano y turístico.