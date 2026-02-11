Uno Entre Rios | Escenario | Colón

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón transita los últimos días de preparación rumbo a la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará del 12 al 16 de febrero

11 de febrero 2026 · 14:09hs
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón transita los últimos días de preparación rumbo a la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que se desarrollará del 12 al 16 de febrero y volverá a convocar a artesanos, músicos y visitantes de distintos puntos del país. En ese marco, la Municipalidad confirmó la grilla de artistas locales y ratificó los beneficios vigentes para el público.

Beneficios y grilla confirmada para la Fiesta Nacional de la Artesanía

En el predio ferial continúan las tareas de mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para artesanos y asistentes. La organización trabaja en la infraestructura general, el acondicionamiento de los espacios comunes y el Escenario Mayor “Ramón Cabrera”, donde se desarrollarán los espectáculos centrales de cada jornada.

colon: prefectura rescato a cuatro personas que cayeron al rio uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

golpe al microtrafico en colon: allanamiento y un detenido

Golpe al microtráfico en Colón: allanamiento y un detenido

En relación al acceso, el municipio confirmó que los residentes de Colón contarán con un 50% de descuento en el valor de las entradas durante toda la fiesta. A su vez, el Banco de Entre Ríos ofrece la posibilidad de adquirir las entradas generales en seis cuotas sin interés, una herramienta que apunta a facilitar la participación del público.

También continúa a la venta el bono para el sorteo de un automóvil 0 km, disponible en Plaza Washington. Además, los días viernes, sábado y domingo, el predio abrirá en horario matutino, de 10 a 13, con entrada libre y gratuita, lo que permitirá recorrer los stands artesanales y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el trabajo de los expositores.

Presencia local en el Escenario Mayor

La música ocupará un lugar central en la celebración y la programación confirmada integra artistas locales y regionales que compartirán escenario con figuras nacionales.

El jueves 12, tras el Acto de Apertura y la presentación de la Banda de la Policía, actuarán Dúo Aura, Los Concepcioneros, Andrea Morel y Los Musiqueros Entrerrianos.

El viernes 13, la noche tendrá impronta rockera con Pica de Seis, Marbel, Pobres Ricos y Rompiendo Espejos, antes de las presentaciones de Pier y La Beriso.

El sábado 14, la movida tropical incluirá a Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala y Luciano Creiner, en la antesala del show de Luck Ra.

El domingo 15, subirán al escenario Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu y Tomi Jackson, antes de la actuación de Abel.

El lunes 16, la jornada de cierre contará con Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero y La Big Band, junto a La Konga, que tendrá a su cargo el espectáculo final.

La Fiesta Nacional de la Artesanía combina exposición de oficios tradicionales, producción cultural y espectáculos musicales, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la región. En su cuadragésima primera edición, Colón vuelve a proyectarse como epicentro de la artesanía argentina y punto de encuentro para el público entrerriano y turístico.

LEER MÁS: Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

Colón Fiesta Nacional de la Artesanía febrero artesanos fiesta
Noticias relacionadas
Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Colón registró un balance positivo del turismo en enero

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

babasonicos confirmo show en santa fe y presentara su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

llega el festival teatro de verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

Ver comentarios

Lo último

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Ultimo Momento
Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario