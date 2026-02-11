Uno Entre Rios | Escenario | Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos continúa con el ciclo Verano Frankenstiano, una propuesta dedicada a clásicos cinematográficos

11 de febrero 2026 · 12:55hs
El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continúa con el ciclo Verano Frankenstiano, una propuesta dedicada a clásicos cinematográficos en torno al personaje creado por Mary Shelley. Las proyecciones se realizan en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná), con entrada libre y gratuita.

Verano Frankenstiano en la Biblioteca Provincial

Este viernes 13 de febrero a las 20.30 será el turno de “El jovencito Frankenstein”, la reconocida comedia dirigida por Mel Brooks que revisita el mito con humor y referencias al cine clásico.

babasonicos confirmo show en santa fe y presentara su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

colon ultima detalles para la 41° fiesta nacional de la artesania

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

El ciclo comenzó en enero y marca la apertura de la temporada 2026 del Cineclub Noble del IAAER, en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial. Ambos organismos dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La programación continuará el viernes 20 de febrero a las 20.30, cuando se proyectará “Frankenstein de Mary Shelley” (Estados Unidos, 1994), dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, junto a Robert De Niro en el papel del monstruo. La película es reconocida por su fidelidad al texto original, ya que mantiene el marco narrativo de la expedición al Ártico planteado en la novela.

El ciclo propone un recorrido por distintas miradas cinematográficas sobre una de las figuras más influyentes de la literatura universal, con acceso abierto a toda la comunidad.

Exponen objetos históricos por el aniversario de la Batalla de Caseros

Verano Frankenstiano ciclo Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos
llega el festival teatro de verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

cine club musidora presenta los abrazos

Cine Club Musidora presenta "Los Abrazos"

la mitad del mundo, homenaje a mujeres cientificas en gualeguay

"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

la pena cuac! vuelve al mirador tec conducido por lalo mir

La Peña Cuac! vuelve al Mirador Tec conducido por Lalo Mir

