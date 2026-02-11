"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos continúa con el ciclo Verano Frankenstiano, una propuesta dedicada a clásicos cinematográficos

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) continúa con el ciclo Verano Frankenstiano, una propuesta dedicada a clásicos cinematográficos en torno al personaje creado por Mary Shelley. Las proyecciones se realizan en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná), con entrada libre y gratuita.

Este viernes 13 de febrero a las 20.30 será el turno de “El jovencito Frankenstein” , la reconocida comedia dirigida por Mel Brooks que revisita el mito con humor y referencias al cine clásico.

El ciclo comenzó en enero y marca la apertura de la temporada 2026 del Cineclub Noble del IAAER, en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial. Ambos organismos dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La programación continuará el viernes 20 de febrero a las 20.30, cuando se proyectará “Frankenstein de Mary Shelley” (Estados Unidos, 1994), dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh, junto a Robert De Niro en el papel del monstruo. La película es reconocida por su fidelidad al texto original, ya que mantiene el marco narrativo de la expedición al Ártico planteado en la novela.

El ciclo propone un recorrido por distintas miradas cinematográficas sobre una de las figuras más influyentes de la literatura universal, con acceso abierto a toda la comunidad.