¿Se vienen los recitales en el estadio de Patronato?

Patronato negocia un convenio con productores para realizar recitales y eventos en el estadio Grella con nuevos ingresos y proyección cultural para Paraná.

Adrián Bruffal, presidente de Patronato, ya recorrió las instalaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella y mantuvo reuniones con los productores que firmarán un convenio con la entidad para realizar recitales y eventos en el reducto de Villa Sarmiento. Actualmente se están definiendo detalles sobre el porcentaje, la duración del acuerdo y posibles conciertos.

Antes de asumir la presidencia del club, Bruffal había adelantado que estaba en diálogo con productores para alquilar el estadio para eventos y recitales. Según lo revelado, los encargados serían los productores de la popular Fiesta de Disfraces, que este año se realizó en San Nicolás de los Arroyos.

¿Patronato se convierte en sede de grandes conciertos?

Según Código Patrón, las conversaciones entre la productora LBD S.A. y Patronato se iniciaron a fines de 2025. Sin embargo, debido a otras prioridades del club (como el mercado de pases, la indumentaria y el lanzamiento de la campaña de socios) los avances fueron limitados hasta la próxima firma del convenio.

En las últimas horas, se conoció que hubo avances concretos entre la productora y el club para cerrar un acuerdo que implicaría un ingreso económico significativo para Patronato, a cambio de ceder sus instalaciones para eventos masivos, en los que también participaría la Municipalidad.

Si bien no se dieron a conocer los detalles sobre el monto del contrato ni la duración del vínculo, desde el club aseguraron que los ingresos generados permitirán fortalecer la economía de la entidad. Se menciona el ejemplo de All Boys, que alquila su estadio para distintos espectáculos y ha convertido esta actividad en un motor económico constante.

El convenio no solo beneficiará a Patronato y a la productora, sino que también impulsará el movimiento económico en la capital entrerriana, incluyendo hospedaje, turismo y otros servicios, siguiendo la idea de "crecer juntos", frase que Bruffal ha repetido en reuniones con dirigentes políticos y municipales.

A la espera de la oficialización del acuerdo, ya se estarían comenzando a diagramar algunos espectáculos. Según trascendidos, habría dos recitales que prometen ser multitudinarios: uno con trayectoria y presente en la escena musical, y otro considerado una "eminencia" de la música argentina. También se menciona la posible participación de un tercer artista con proyección nacional e internacional, aunque esto aún no se ha confirmado.