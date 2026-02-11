Uno Entre Rios | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

El acto se realizará este jueves a las 19, en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná). Capibaras XV ya es una realidad.

11 de febrero 2026 · 18:45hs
Capibaras XV confirmó su plantel para el Súper Rugby Américas 2026.

El rugby entrerriano vivirá este jueves una jornada especial con la presentación oficial de Capibaras XV, el equipo que comenzará a escribir su historia en la provincia. El acto se realizará este jueves a las 19, en Casa Mesopotamia (Av. José Manuel Estrada 1862, Paraná).

La actividad marcará la puesta en escena formal del plantel, los jugadores y el cuerpo técnico, en un evento que contará con la presencia de referentes del rugby de Entre Ríos, además de autoridades municipales y provinciales que acompañarán este nuevo proyecto deportivo.

Capibaras XV igualó 57-57 en su primer amistoso internacional.

patronato tiene dia, horario y arbitro para el debut en la primera nacional

Detalles sobre los Capibaras XV

La presentación no solo servirá para dar a conocer a los protagonistas dentro de la cancha, sino también para compartir los objetivos institucionales y deportivos de la franquicia, que busca consolidarse como un espacio de desarrollo y crecimiento para el rugby de la región.

El encuentro será abierto para invitados especiales y actores vinculados al deporte, en una clara señal de integración entre el equipo, la comunidad y las entidades que respaldan la iniciativa. Desde la organización destacaron la importancia de este lanzamiento como punto de partida para una temporada cargada de desafíos.

Con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná, la UER y sponsors privados, Capibaras XV comienza a tomar forma y se prepara para representar a la provincia con identidad, compromiso y proyección competitiva.

Capibaras XV Paraná Casa
