Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

Con la premisa de habitar espacios históricos y comunitarios, se pondrá en marcha la primera edición del Festival Teatro de Verano, una propuesta que busca descentralizar la cultura y llevar el teatro, el circo y la formación artística a distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por un colectivo de gestión cultural independiente que propone resignificar el espacio público a través de las artes escénicas. Las actividades se desarrollarán en sedes como el CIC Este , la Escuela Hogar y el Centro Cultural La Toma , con una programación que se extenderá desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo.

El festival incluirá funciones teatrales, talleres formativos y recorridos teatralizados. La agenda comenzará el 12 de febrero con El muerto que baila en el CIC Este, y continuará el 26 de febrero con Ángeles desnudos, también en ese espacio.

Las actividades seguirán el 27 de febrero en la Escuela Hogar con la Varieté Gozantes y el taller “El bondi ballena”. El 28 de febrero se presentarán Micromonólogos junto al taller “Ensayo para un cuerpo que escucha”, también en la Escuela Hogar. El 1° de marzo será el turno de Cenizas quedan… Siempre en la misma sede.

El 5 de marzo, el festival llegará al Centro Cultural La Toma con Las historias de Chacho, función para la cual se recibirán donaciones. Finalmente, el 12 de marzo se presentará Mastroianni y el Gas en el CIC Este.

En la sede de la Escuela Hogar, los talleres y el recorrido teatralizado se desarrollarán de 18.30 a 20, mientras que todas las funciones comenzarán a las 20.

Las entradas serán gratuitas y el público podrá colaborar con un alimento no perecedero o artículos escolares, destinados a fortalecer la calidad educativa de las infancias que asisten a comedores y merenderos. Se recomienda llevar sillón para disfrutar de las propuestas al aire libre.

El festival puede seguirse a través de Instagram en @teatro.de.verano o mediante el correo electrónico [email protected], donde también se reciben consultas para entrevistas y material de prensa.