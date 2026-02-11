Uno Entre Rios | Escenario | Teatro de Verano

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

Con la premisa de habitar espacios históricos y comunitarios, se pondrá en marcha la primera edición del Festival Teatro de Verano

11 de febrero 2026 · 13:02hs
Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Con la premisa de habitar espacios históricos y comunitarios, se pondrá en marcha la primera edición del Festival Teatro de Verano, una propuesta que busca descentralizar la cultura y llevar el teatro, el circo y la formación artística a distintos barrios de la ciudad.

Teatro de Verano: escena y formación en espacios públicos

La iniciativa es impulsada por un colectivo de gestión cultural independiente que propone resignificar el espacio público a través de las artes escénicas. Las actividades se desarrollarán en sedes como el CIC Este, la Escuela Hogar y el Centro Cultural La Toma, con una programación que se extenderá desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo.

babasonicos confirmo show en santa fe y presentara su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

colon ultima detalles para la 41° fiesta nacional de la artesania

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

El festival incluirá funciones teatrales, talleres formativos y recorridos teatralizados. La agenda comenzará el 12 de febrero con El muerto que baila en el CIC Este, y continuará el 26 de febrero con Ángeles desnudos, también en ese espacio.

Las actividades seguirán el 27 de febrero en la Escuela Hogar con la Varieté Gozantes y el taller “El bondi ballena”. El 28 de febrero se presentarán Micromonólogos junto al taller “Ensayo para un cuerpo que escucha”, también en la Escuela Hogar. El 1° de marzo será el turno de Cenizas quedan… Siempre en la misma sede.

El 5 de marzo, el festival llegará al Centro Cultural La Toma con Las historias de Chacho, función para la cual se recibirán donaciones. Finalmente, el 12 de marzo se presentará Mastroianni y el Gas en el CIC Este.

En la sede de la Escuela Hogar, los talleres y el recorrido teatralizado se desarrollarán de 18.30 a 20, mientras que todas las funciones comenzarán a las 20.

Las entradas serán gratuitas y el público podrá colaborar con un alimento no perecedero o artículos escolares, destinados a fortalecer la calidad educativa de las infancias que asisten a comedores y merenderos. Se recomienda llevar sillón para disfrutar de las propuestas al aire libre.

El festival puede seguirse a través de Instagram en @teatro.de.verano o mediante el correo electrónico [email protected], donde también se reciben consultas para entrevistas y material de prensa.

LEER MÁS: Cine Club Musidora presenta "Los Abrazos"

Teatro de Verano Festival barrios Festival Teatro de Verano
Noticias relacionadas
el jovencito frankenstein llega al ciclo verano frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

cine club musidora presenta los abrazos

Cine Club Musidora presenta "Los Abrazos"

la mitad del mundo, homenaje a mujeres cientificas en gualeguay

"La Mitad del Mundo", homenaje a mujeres científicas en Gualeguay

la pena cuac! vuelve al mirador tec conducido por lalo mir

La Peña Cuac! vuelve al Mirador Tec conducido por Lalo Mir

Ver comentarios

Lo último

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Ultimo Momento
Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario