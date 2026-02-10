La Ciudadela, la sede donde Patronato celebró su última victoria fuera del Grella

En junio de 2025 Patronato sorprendió a San Martín de Tucumán al derrotarlo en el norte del país. El Rojinegro registra 8 juegos sin triunfos como visitante.

Se termina la espera para Patronato . Luego de 125 días de inactividad oficial retornará a escena el próximo domingo. Desde las 19 el Rojinegro visitará a San Martín de Tucumán en uno de los juegos que se disputará en el marco del capítulo inicial del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El juego marcará, a su vez, el inicio del segundo ciclo de Rubén Forestello al frente del representante paranaense. El Yagui escribió su primera etapa en el Santo en el Torneo de Transición 2016 y la temporada 2016/17 de la Superliga Argentina de Fútbol, torneo que actualmente se denomina Liga Profesional. El comienzo de su segunda era en Patronato será ante una institución donde dejó una huella. El pampeano fue el DT del Ciruja en el ascenso a Primera División en 2018.

El desafío de Patronato será iniciar la campaña sumando. Claro que intentará dar la sorpresa y conquistar los tres puntos en condición de visitante. Objetivo que no logró en los últimos ocho encuentros oficiales que disputó en condición de visitante.

La última conquista de Patronato en territorio adversario

La última victoria fuera del Grella fue, precisamente, en la primera estación que visitará en la temporada que se avecina: La Ciudadela. El 28 de junio de 2025 el Rojinegro sorprendió a San Martín de Tucumán al derrotarlo por 1 a 0 con gol anotado por Alan Bonansea. Con esa victoria el equipo que, en ese entonces era dirigido por Gabriel Gómez, recuperó los puntos que había resignado en condición de local ante Los Andes (empate 0 a 0) y Güemes de Santiago del Estero (1 a 1) en los primeros desafíos de la segunda rueda de la fase regular.

De esa manera, el elenco de barrio Villa Sarmiento ganó por segunda vez en cinco presentaciones en la casa del Ciruja, cortando una racha de 14 años sin triunfos en el escenario ubicado en el Jardín de la República.

Después de esa victoria Patronato disputó ocho juego más en condición de visitante. En este derrotero el Rojinegro no logró sumar de a tres, dejando un saldo negativo de seis derrotas y dos empate.

La racha negra comenzó en el norte del país. El elenco entrerriano perdió 2 a 1 ante Gimnasia y Tiro de Salta en un juego que se definió en los últimos pasajes del cotejo con un gol anotado por una de las 12 incorporaciones que realizó Patronato en el actual mercado de pases: Renzo Reynaga.

En la siguiente presentación en condición de visitante el Santo tropezó en la Patagonia Argentina ante Deportivo Madryn, equipo que lideraba la Zona A, por 2 a 0. El Aurinegro se hizo presente en la red a través de dos futbolistas que vistieron la camiseta del Santo: Nazareno Solís y Germán Rivero.

En el barrio porteño de Floresta el Rojinegro encadenó su tercera derrota consecutiva al perder 1 a 0 ante All Boys. En el siguiente juego fuera del Grella volvió a sumar unidades al igualar 0 a 0 ante Colegiales.

Patronato All Boys Santiago Bellati Patronato perdió en su última visita a All Boys. Prensa Patronato

En los siguientes cuatro juegos en condición de visitante Patronato perdió 1 a 0 ante Racing de Córdoba, en Nueva Italia; igualó 0 a 0 ante San Miguel, en la localidad bonaerense de Los Polvorines; perdió 3 a 1 ante Ferro, resultado que lo excluyó de la Copa Argentina 2026, y 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Esta derrota marcó el final del camino del Rojinegro en el 2025.

En el inicio de un nuevo desafío Patronato intentará edificar la victoria fuera del Grella. Asumirá esta misión en el escenario donde festejó por última vez fuera de su casa.

Como se jugará el capítulo inicial de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21: Atlético Rafaela - Almagro

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Colegiales

Sábado

18: Agropecuario - Deportivo Maipú

19: Tristán Suárez - Temperley

Domingo

17: Chacarita - San Martín (San Juan)

17: Atlanta - Quilmes

17: Güemes (Santiago del Estero) - Nueva Chicago

19: San Martín (Tucumán) - Patronato

Lunes

17: Gimnasia (Jujuy) - Midland