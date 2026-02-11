Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto.

Motociclista quedó grave tras chocar con un auto en Concordia, en San Lorenzo y Diamante, y se investiga si alguno no respetó el semáforo.

Una motociclista resultó con lesiones de gravedad como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en los últimos minutos del martes en una transitada intersección de la ciudad de Concordia .

El siniestro tuvo lugar en la esquina de boulevard San Lorenzo y calle Diamante, donde, por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Honda Wave de 110 cc. y un automóvil Chevrolet Corsa.

A raíz del fuerte impacto, la conductora del rodado menor sufrió heridas de consideración y debió ser asistida en el lugar por personal de emergencias, que posteriormente dispuso su traslado al hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor atención. El choque fue de tal violencia que la moto terminó a varios metros del punto de impacto, mientras que el parabrisas del auto quedó destrozado por el golpe de la motociclista.

De acuerdo a los datos recabados por un cronista de Diario Río Uruguay, ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios por avenida San Lorenzo: la motocicleta lo hacía de oeste a este y el automóvil en dirección inversa. Al llegar a la intersección con calle Diamante, la conductora de la moto giró hacia la izquierda para tomar esa arteria en dirección norte, momento en que se produjo la colisión.

Tras el hecho se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados. La intersección cuenta con sistema de semaforización, por lo que uno de los puntos centrales de la investigación será establecer cuál de los vehículos no habría respetado la señal lumínica al momento del siniestro. En el lugar trabajó personal policial realizando las tareas de rigor y ordenando el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

Fuentes médicas indicaron que la joven presentaba lesiones de carácter grave, por lo que quedó internada en observación a la espera de la evolución de su cuadro. Desde el hospital Masvernat se informó que sufrió traumatismo encéfalo craneano con hemorragia subaracnoidea y contusión cerebral. Además, se le diagnosticaron politraumatismos y fractura expuesta de tobillo izquierdo, por lo que fue derivada de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva.

Para esclarecer las circunstancias del hecho, las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, mientras que el fiscal Mario Figueroa, quien interviene en la causa, ordenó la detención provisoria del hombre que conducía el automóvil.