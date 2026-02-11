Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Motociclista quedó grave tras chocar con un auto en Concordia, en San Lorenzo y Diamante, y se investiga si alguno no respetó el semáforo.

11 de febrero 2026 · 11:59hs
Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto.

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto.

Una motociclista resultó con lesiones de gravedad como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en los últimos minutos del martes en una transitada intersección de la ciudad de Concordia.

El siniestro tuvo lugar en la esquina de boulevard San Lorenzo y calle Diamante, donde, por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Honda Wave de 110 cc. y un automóvil Chevrolet Corsa.

Hallazgo macabro en Concordia: encuentran un cráneo humano en un baldío.

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico.

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

LEER MÁS: Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Concordia: detuvieron al conductor de un auto tras un accidente con una moto

Accidente (1).jpeg

A raíz del fuerte impacto, la conductora del rodado menor sufrió heridas de consideración y debió ser asistida en el lugar por personal de emergencias, que posteriormente dispuso su traslado al hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor atención. El choque fue de tal violencia que la moto terminó a varios metros del punto de impacto, mientras que el parabrisas del auto quedó destrozado por el golpe de la motociclista.

De acuerdo a los datos recabados por un cronista de Diario Río Uruguay, ambos vehículos circulaban en sentidos contrarios por avenida San Lorenzo: la motocicleta lo hacía de oeste a este y el automóvil en dirección inversa. Al llegar a la intersección con calle Diamante, la conductora de la moto giró hacia la izquierda para tomar esa arteria en dirección norte, momento en que se produjo la colisión.

Tras el hecho se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer las responsabilidades de los conductores involucrados. La intersección cuenta con sistema de semaforización, por lo que uno de los puntos centrales de la investigación será establecer cuál de los vehículos no habría respetado la señal lumínica al momento del siniestro. En el lugar trabajó personal policial realizando las tareas de rigor y ordenando el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.

Fuentes médicas indicaron que la joven presentaba lesiones de carácter grave, por lo que quedó internada en observación a la espera de la evolución de su cuadro. Desde el hospital Masvernat se informó que sufrió traumatismo encéfalo craneano con hemorragia subaracnoidea y contusión cerebral. Además, se le diagnosticaron politraumatismos y fractura expuesta de tobillo izquierdo, por lo que fue derivada de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva.

Para esclarecer las circunstancias del hecho, las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, mientras que el fiscal Mario Figueroa, quien interviene en la causa, ordenó la detención provisoria del hombre que conducía el automóvil.

Concordia Accidente Auto
Noticias relacionadas
Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo.

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

En Concordia hubo siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas.

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Los trabajadores de Concordia llegaron con tres días de anticipación.

Trabajadores de la cosecha de Concordia quedaron varados en Paso de los Libres

El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

Ver comentarios

Lo último

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Ultimo Momento
Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario