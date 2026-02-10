Uno Entre Rios | Ovación | Máxima Duportal

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Máxima Duportal juega en River y en la Selección Argentina Sub 21. La paranaense es una promesa en el deporte.

10 de febrero 2026 · 20:30hs
Máxima Duportal  junto al  secretario general de la Gobernación

Gobierno de Entre Ríos.

Máxima Duportal  junto al  secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, recibió en su despacho a la deportista paranaense Máxima Duportal, una de las proyecciones más destacadas del hockey sobre césped argentino, convocada nuevamente a la Selección Argentina Sub 21.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, recibió en su despacho a la deportista paranaense Máxima Duportal, una de las proyecciones más destacadas del hockey sobre césped argentino, convocada nuevamente a la Selección Argentina Sub 21.

Los jugadores de Patronato presentes en la misa de este martes.

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Armani no se recupera aún.

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

El encuentro reflejó el interés del Gobierno de Entre Ríos de acompañar y reconocer a deportistas entrerrianos que representan a la provincia en los más altos niveles de competencia nacional e internacional.

Colello destacó el orgullo que significa para la provincia contar con jóvenes deportistas que logran abrirse camino con compromiso y perseverancia. "Son valores de una sociedad sana y para nosotros es importante acompañar estas trayectorias que inspiran a nuevas generaciones", subrayó. El funcionario compartió además con Máxima los detalles de la Ley de Mecenazgo promulgada recientemente en la provincia y que representa un cambio de paradigma para el desarrollo del deporte.

Las palabras de Máxima Duportal

Por su parte, Duportal se mostró agradecida por el interés "no solo hacia mi sino hacia todos los deportistas en general". "Estoy muy agradecida de haber podido compartirles mi historia y de que esto sea una buena manera de seguir difundiendo el deporte, especialmente, el hockey sobre césped", expresó tras el encuentro.

De la reunión participó también la coordinadora Provincial de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, quien celebró el crecimiento de Máxima "porque detrás de cada logro hay un club, una familia y una comunidad que la sostuvo". "Reconocerla es reafirmar nuestro compromiso de seguir acompañando a quienes hacen que Entre Ríos esté cada vez más presente en el alto rendimiento", agregó.

Máxima Duportal dio sus primeros pasos deportivos en el Club Talleres de Paraná y actualmente se desempeña como jugadora de River Plate. En 2025 integró el plantel de Las Leoncitas que se consagró campeón del Torneo Cuatro Naciones Sub-21 disputado en Rosario, y ese mismo año obtuvieron la medalla de oro en el Panamericano Junior Asunción 2025, y la de plata en el Mundial Junior de Santiago de Chile.

Máxima Duportal River Provincia
Noticias relacionadas
Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino.

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La Primera Nacional ofrecerá dos ascenso a la Liga Profesional

Atento Patronato: la Primera Nacional será televisado vía streaming

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3.

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

boca presento su nueva camiseta alternativa

Boca presentó su nueva camiseta alternativa

Ver comentarios

Lo último

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Ultimo Momento
Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Patronato inició la temporada con la tradicional misa de bendición

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Policiales
Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

La Justicia Federal confirmó que Leonardo Airaldi seguirá detenido y llegará preso al juicio

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

En marzo juzgarán al acusado del homicidio del exjuez de Paz de Bovril

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Ovación
Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Beltrán seguirá en el arco y la vuelta de Armani deberá esperar en River

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

La entrerriana Manuela González se suma a la Preselección Nacional de Básquet 3×3

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

Liga Argentina: el mejor inicio de semana para Central Entrerriano y La Unión de Colón

La provincia
Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Un ganadero de Entre Ríos diseñó un baño de aspersión para luchar contra la garrapata

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Entre Ríos: refuerzan la seguridad vial en distintas localidades

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Paraná: el arroyo Las Viejas suma iluminación con energía solar

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Paraná: una nueva cañería mejorará el abastecimiento en barrios del oeste

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Fracasó el encuentro therian en Entre Ríos: no fue nadie

Dejanos tu comentario