Uno Entre Rios | Economia | Pilay

Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

El Turismo Nacional abrió su calendario en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná y Pilay dijo presente. Entregó el primer trofeo del año.

11 de febrero 2026 · 18:31hs
Pilay dijo presente en el TN y entregó el primer trofeo del año en la carrera disputada en Paraná. 

Pilay dijo presente en el TN y entregó el primer trofeo del año en la carrera disputada en Paraná. 

Pilay participó como sponsor oficial de la primera fecha y apertura del campeonato 2026 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Ciudad de Paraná, uno de los eventos deportivos más convocantes del fin de semana en la región.

La competencia se desarrolló durante los días 6, 7 y 8 de febrero y marcó el inicio de una nueva temporada para una de las categorías más populares del automovilismo argentino, que reunió a miles de personas en el circuito.

La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

Se agrava la grieta: disminuyó el comercio de Argentina con Brasil

El Turismo Nacional se caracteriza por su fuerte perfil federal y por la paridad entre los autos, lo que genera carreras competitivas y atractivas en cada fecha. Es una de las categorías con mayor convocatoria del país, destacada por la cercanía con el público y por recorrer distintos puntos del territorio nacional a lo largo de la temporada.

LEER MÁS: Pilay entregó más de 180 departamentos en el desarrollo Paseo del Molino

La presencia de Pilay en el CVE

Pilay estuvo presente con distintas propuestas pensadas para el público asistente, entre ellas un sorteo exclusivo que permitió a 10 personas acceder al sector de boxes y conocer desde adentro cómo se vivió la fecha inaugural del Turismo Nacional.

Pilay Turismo Nacional CVE 2

Además, la empresa fue la encargada de entregar la Copa Pilay a los ganadores de la fecha inaugural. En Clase 2, Francisco Coltrinari se quedó con el primer puesto, mientras que en Clase 3 el triunfo fue para Alfonso Domenech.

La fecha disputada en Paraná marcó el inicio de una nueva temporada del Turismo Nacional, con una gran respuesta del público durante todo el fin de semana.

Pilay Turismo Nacional Trofeo
Noticias relacionadas
La carne de cerdo gana terreno ante el aumento del precio de la carne vacuna.

La carne de cerdo gana terreno ante el aumento del precio de la carne vacuna

Mientras los sueldos están quietos, la inflación rondará entre 2,3% y 2,6% en enero. En febrero, servicios, alquileres y prepagas llegan con aumentos

Febrero: qué aumentos operan este mes

Un relevamiento mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales al inicio del año. Ránking de sueldos que se piden en febrero 2026, rubro por rubro

Sueldos: el ránking de haberes de febrero, rubro por rubro

Ver comentarios

Lo último

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Ultimo Momento
Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Marcos Camino confirmó su salida de Los Palmeras tras 50 años

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

Policiales
Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Tiroteo detrás de El Plumín generó alarma entre los vecinos

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Fuerte choque en Victoria: una conductora intentó huir con la camioneta destruida

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Pablo Laurta regresa a Concordia por la causa del crimen de Martín Palacio

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Ovación
Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Capibaras XV se presenta oficialmente en Paraná

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

La provincia
Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Entre Ríos alcanzó el 90% de reservas para el fin de semana largo de carnaval

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Dejanos tu comentario