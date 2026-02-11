Pilay dijo presente en el Turismo Nacional y entregó el primer trofeo del año

El Turismo Nacional abrió su calendario en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná y Pilay dijo presente. Entregó el primer trofeo del año.

Pilay participó como sponsor oficial de la primera fecha y apertura del campeonato 2026 del Turismo Nacional, disputada en el Autódromo Ciudad de Paraná, uno de los eventos deportivos más convocantes del fin de semana en la región.

La competencia se desarrolló durante los días 6, 7 y 8 de febrero y marcó el inicio de una nueva temporada para una de las categorías más populares del automovilismo argentino, que reunió a miles de personas en el circuito.

El Turismo Nacional se caracteriza por su fuerte perfil federal y por la paridad entre los autos, lo que genera carreras competitivas y atractivas en cada fecha. Es una de las categorías con mayor convocatoria del país, destacada por la cercanía con el público y por recorrer distintos puntos del territorio nacional a lo largo de la temporada.

La presencia de Pilay en el CVE

Pilay estuvo presente con distintas propuestas pensadas para el público asistente, entre ellas un sorteo exclusivo que permitió a 10 personas acceder al sector de boxes y conocer desde adentro cómo se vivió la fecha inaugural del Turismo Nacional.

Además, la empresa fue la encargada de entregar la Copa Pilay a los ganadores de la fecha inaugural. En Clase 2, Francisco Coltrinari se quedó con el primer puesto, mientras que en Clase 3 el triunfo fue para Alfonso Domenech.

La fecha disputada en Paraná marcó el inicio de una nueva temporada del Turismo Nacional, con una gran respuesta del público durante todo el fin de semana.