Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

El Mustang del TC de Nicolás Trosset, que brilló en el Carnaval de Gualeguaychú, se incendió rumbo a El Calafate y quedó destruido.

11 de febrero 2026 · 12:48hs
El Mustang del TC que deslumbró en Gualeguaychú fue consumido por las llamas.

El Mustang del TC que deslumbró en Gualeguaychú fue consumido por las llamas.

Un incendio destruyó por completo uno de los autos del Turismo Carretera (TC) que el sábado pasado había causado sensación al desfilar en el corsódromo de Gualeguaychú, en el marco del Carnaval. Se trata del Ford Mustang del piloto Nicolás Trosset, que quedó totalmente destruido por las llamas en las últimas horas.

El siniestro se produjo a unos 13 kilómetros de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro, mientras el camión del equipo Savino Sport se dirigía hacia El Calafate, sede de la primera fecha del Turismo Carretera 2026, que se iba a disputar este fin de semana.

Incendio destruyó el Mustang del TC que brilló en el Carnaval

Savino Sport (1).jpeg

Según se informó, las causas del incendio aún se investigan, mientras el equipo y el entorno del piloto intentan determinar qué pudo haber originado el siniestro durante el traslado del vehículo.

El Ford Mustang, que había sido una de las figuras del desfile en el Carnaval de Gualeguaychú por su imponente presencia y diseño, quedó con destrucción total, sin posibilidad de reparación.

El equipo Savino Sport, que había anunciado la participación en la primera fecha del TC 2026 en El Calafate, ahora deberá rearmar su logística y evaluar los pasos a seguir para la temporada, tras este duro golpe.

Savino Sport agradeció el apoyo tras el incendio y pidió tranquilidad

El equipo Savino Sport utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido tras el incendio que afectó al transporte de su estructura mientras se dirigía rumbo a El Calafate, escenario de la primera fecha del Turismo Carretera 2026. A través de una historia publicada en Instagram, la escudería encabezada por Ignacio Savino dejó un mensaje de unidad en medio del difícil momento.

"Muchas gracias a todos los que están escribiendo a Nacho y a los integrantes del equipo. Es un día muy triste, pero vamos a salir de esta", expresó el comunicado, remarcando el acompañamiento recibido por parte del ambiente del automovilismo luego de conocerse la noticia del siniestro ocurrido en la provincia de Río Negro.

En el mismo mensaje, el Savino Sport destacó el espíritu colectivo que caracteriza al grupo de trabajo, subrayando que la fortaleza está en lo construido a lo largo del tiempo. "Como lo hicimos siempre… como equipo, como familia y con el apoyo de todos los amigos", cerró la publicación, dejando en claro la intención de seguir adelante pese al duro golpe sufrido en la antesala del inicio de la temporada.

TC Gualeguaychú Mustang
