Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino.

Ex presidente de la CAB y actual titular de FIBA Américas, Fabián Borro dejó una huella profunda en el básquet argentino y continental. Tenía 64 años.

La Confederación Argentina de Básquetbol despide con profundo pesar a Fabián Ricardo Borro, ex presidente y uno de los dirigentes más influyentes de la historia del básquet argentino. A sus 64 años, se desempeñaba desde mayo de 2023 como presidente de FIBA Américas y del club Obras Sanitarias.

Fabián Borro asumió la conducción de la CAB en un momento particularmente complejo, con el desafío de reconstruir, modernizar y proyectar una institución clave para el deporte nacional. Durante su gestión, entre 2019 y 2023, dejó una huella profunda basada en la profesionalización de las estructuras, la modernización de la gestión, la transparencia institucional y una visión estratégica de largo plazo.

Durante toda una vida de compromiso dirigencial, su recorrido abarcó todos los niveles del básquet argentino y continental: presidió el Club Obras Sanitarias de la Nación desde el año 2000, impulsando el desarrollo formativo y la modernización de su infraestructura; condujo FeBAMBA fortaleciendo el entramado deportivo del Área Metropolitana de Buenos Aires; tuvo un rol determinante en la Asociación de Clubes como vicepresidente y presidente, consolidando La Liga Nacional y el crecimiento del básquet profesional; encabezó la Confederación Argentina de Básquetbol con una agenda de transformación institucional; y representó al país a nivel internacional hasta alcanzar la presidencia de FIBA Américas, siempre con la misma convicción de trabajo, innovación y desarrollo.

En la CAB, Borro impulsó una agenda orientada a fortalecer el crecimiento integral del básquet en todo el país, poniendo especial énfasis en la formación de talentos, la mejora de la infraestructura, la capacitación permanente de entrenadores, árbitros y dirigentes, y la consolidación de competencias nacionales con estándares cada vez más altos. Su mirada comprendía al básquet no sólo como competencia, sino como una herramienta educativa, social y cultural.

Uno de los ejes centrales de su presidencia fue la inclusión y la equidad de género, promoviendo políticas concretas que ampliaron y fortalecieron el básquet femenino en todas sus categorías, así como también la participación de mujeres en espacios de decisión. A ello se sumó una firme apuesta por la innovación tecnológica, modernizando procesos de gestión, comunicación y organización, convencido de que la vanguardia era indispensable para el crecimiento sostenido del deporte.

En el plano internacional, representó al básquet argentino con compromiso y capacidad de liderazgo, fortaleciendo los vínculos con FIBA y posicionando nuevamente a la Confederación como un actor respetado en el escenario regional y global.

Más allá de los cargos, Fabián Borro fue un dirigente apasionado, con una enorme vocación de trabajo, una mirada moderna y una convicción inquebrantable sobre el rol del básquet en la construcción de futuro. Su legado perdurará en las estructuras que ayudó a consolidar y en cada proyecto que pensó con la próxima generación en el centro.

La Confederación Argentina de Básquetbol acompaña a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del básquet en este momento de profundo dolor, y honra su memoria con el compromiso de continuar el camino que ayudó a trazar.