Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano.

Vecinos alertan por un terreno en Chilotegui y Almafuerte, donde se acumula basura y proliferan plagas, afectando salud y visibilidad vial.

Vecinos de la zona de Concepción del Uruguay alertaron sobre la crítica situación de un terreno baldío ubicado en un sector urbano , el cual se encuentra en total estado de abandono y con gran acumulación de basura, generando preocupación por los riesgos sanitarios y de seguridad vial.

Según La Pirámide, en el lugar proliferan ratas, mosquitos y víboras, lo que representa un peligro para la salud de las familias que viven en los alrededores. Además, el estado del predio afecta seriamente la visibilidad en una esquina, lo que ha provocado reiterados accidentes de tránsito.

Concepción del Uruguay: terreno abandonado preocupa a los vecinos

Indicaron que vehículos que circulan por las calles Chilotegui y Almafuerte, al llegar a la intersección, no logran verse con anticipación, situación que ha derivado en varios choques en los últimos tiempos.

Los vecinos señalaron que el terreno pertenecería a personas que lo tendrían en venta, pero que no realizan tareas de limpieza ni mantenimiento, pese a los reiterados reclamos realizados.

Ante esta situación, solicitaron la intervención urgente del municipio para la limpieza del lugar y la adopción de medidas que permitan prevenir accidentes y problemas de salud, ya que aseguran que no pueden continuar viviendo en estas condiciones.