Uno Entre Rios | Policiales | Paso Telégrafo

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Tras un exhorto proveniente de la Justicia de Gualeguaychú, la Policía de La Paz interceptó a los sospechosos en el puesto Paso Telégrafo, sobre la Ruta 12

11 de febrero 2026 · 13:08hs
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz se hizo presente en el Puesto Caminero Paso Telégrafo durante la mañana de este miércoles 11 de febrero. El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial proveniente del Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, en el marco de una causa por estafa.

En el lugar se procedió a la detención de dos hombres de 30 y 45 años. Asimismo, los efectivos secuestraron un automóvil Peugeot 208, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo (pesos y dólares), alhajas, vestimenta y documentación relacionada con la investigación.

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto.

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

lautaro molaro fue imputado por el homicidio de luciano emeri en cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

El vehículo permanece en resguardo en el puesto caminero, mientras que los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la Jefatura Departamental de La Paz. La causa continúa su trámite ante el juzgado interviniente de la ciudad de Gualeguaychú.

Paso Telégrafo dólares La Paz Auto
Noticias relacionadas
san benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en parana

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Hallazgo macabro en Concordia: encuentran un cráneo humano en un baldío.

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco.

Colectivo en prácticas de manejo chocó contra vivienda en Parque Varisco

Ver comentarios

Lo último

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Ultimo Momento
Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Oro Verde Canta y Baila vuelve el 14 de febrero con música en vivo y propuestas locales

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Babasónicos confirmó show en Santa Fe y presentará su nuevo disco

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Murió Sandra Mendoza, histórica dirigente del PJ chaqueño

Policiales
Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Accidente en Concordia: una motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un auto

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

Lautaro Molaro fue imputado por el homicidio de Luciano Emerí en Cerrito

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

San Benito: detectaron cinco personas bajo condiciones de trabajo esclavo

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Detuvieron a un hombre con un arma casera tras una pelea vecinal en Paraná

Ovación
Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Así será el camino de Las Yaguaretés en Nairobi

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Un incendio destruyó el auto del TC que desfiló en el Carnaval de Gualeguaychú

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Falleció Fabián Borro, uno de los dirigentes más influyentes del básquet argentino

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Reconocimiento de la provincia a Máxima Duportal por su proyección en el hockey sobre césped

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

Buscando Pique, protagonista en el torneo de pesca de la boga

La provincia
Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Colón ultima detalles para la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Concepción del Uruguay: denuncian abandono y basura en terreno urbano

Llega el Festival Teatro de Verano: el arte se encuentra en los barrios

Llega el Festival "Teatro de Verano": el arte se encuentra en los barrios

El jovencito Frankenstein llega al ciclo Verano Frankenstiano

"El jovencito Frankenstein" llega al ciclo Verano Frankenstiano

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Entre Ríos: desde este miércoles 32 trámites pasan a ser exclusivamente digitales

Dejanos tu comentario