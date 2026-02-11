Paso Telégrafo: detuvieron a dos hombres y secuestraron dólares, celulares y un auto Tras un exhorto proveniente de la Justicia de Gualeguaychú, la Policía de La Paz interceptó a los sospechosos en el puesto Paso Telégrafo, sobre la Ruta 12 11 de febrero 2026 · 13:08hs

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz se hizo presente en el Puesto Caminero Paso Telégrafo durante la mañana de este miércoles 11 de febrero. El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial proveniente del Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, en el marco de una causa por estafa.

En el lugar se procedió a la detención de dos hombres de 30 y 45 años. Asimismo, los efectivos secuestraron un automóvil Peugeot 208, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo (pesos y dólares), alhajas, vestimenta y documentación relacionada con la investigación.

El vehículo permanece en resguardo en el puesto caminero, mientras que los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados a la Jefatura Departamental de La Paz. La causa continúa su trámite ante el juzgado interviniente de la ciudad de Gualeguaychú.