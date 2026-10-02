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Messi ya está en Rosario y prepara su despedida de la Selección Argentina

Messi arribó este viernes a su ciudad natal junto a Antonela Roccuzzo y su madre Celia. El martes 3 de octubre será titular ante Benín en el Monumental

2 de octubre 2026 · 12:33hs
Messi ya está en Rosario y prepara su despedida de la Selección Argentina

Messi arribó este viernes a su ciudad natal junto a Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y su madre Celia. El martes 3 de octubre será titular ante Benín en el Monumental, en un partido que marcará su despedida del seleccionado argentino.

Messi, en Rosario: comienza la cuenta regresiva para su despedida

La Selección Argentina afrontará este sábado, desde las 21, un amistoso ante Burkina Faso en el Monumental, pero buena parte de la atención ya está puesta en lo que sucederá el próximo martes. Ese día, desde las 20 y nuevamente en la cancha de River, Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina.

El capitán argentino arribó este viernes a Rosario, su ciudad natal, después de viajar desde Fort Lauderdale, Estados Unidos. Messi aprovechó el fin de semana sin actividad en la MLS para regresar al país y llegó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia.

Aunque Messi forma parte de la lista de convocados para esta fecha FIFA, su presencia fue planificada especialmente para el último de los dos amistosos. Según lo acordado con el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el rosarino disputará el encuentro del martes ante Benín.

Por ese motivo, todavía no se sumó a los entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza. La idea es que durante el fin de semana se traslade a Buenos Aires y quede a disposición de Scaloni para trabajar junto al plantel en el complejo que lleva su nombre.

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La presencia de Messi ante Burkina Faso todavía no está confirmada. El propio Scaloni había explicado en su última conferencia de prensa cómo estaba previsto el regreso del capitán. “Leo viene el fin de semana (a Buenos Aires), después del partido del 3. Pero si quiere venir a jugar el 3, puede, no tiene problema. En principio, viene después de ese partido”, señaló.

La gran noche será entonces la del martes. Messi será titular, capitán y llevará la camiseta número 10 frente a Benín, en un encuentro que tendrá un significado especial por tratarse de su despedida del seleccionado argentino ante el público del país.

Para la ocasión, además, utilizará una camiseta especial, diseñada para acompañar una jornada histórica que quedará entre los recuerdos más importantes de su extensa trayectoria con la Albiceleste.

Después de más de dos décadas desde su debut, el rosarino se prepara para cerrar una etapa marcada por títulos, récords, goles y momentos inolvidables con la Selección. El Mundial de Qatar 2022, las dos Copas América y la Finalissima forman parte de una historia que tendrá el martes su capítulo más emotivo: la última vez de Messi con la camiseta argentina en casa.

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