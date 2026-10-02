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La Cúpula llega a Santa Fe: Flavio Mendoza presenta su nuevo espectáculo inmersivo

La imponente estructura inmersiva llegará por primera vez a la provincia con “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, una propuesta de teatro, circo y música en vivo

2 de octubre 2026 · 13:31hs
Flavio Mendoza llega a Santa Fe con una imponente propuesta inmersiva 360°

Flavio Mendoza llega a Santa Fe con una imponente propuesta inmersiva 360°
La Cúpula llega a Santa Fe: Flavio Mendoza presenta su nuevo espectáculo inmersivo

La Cúpula llega a Santa Fe: Flavio Mendoza presenta su nuevo espectáculo inmersivo

Flavio Mendoza vuelve a apostar fuerte por la innovación y desembarca por primera vez en Santa Fe con La Cúpula, una imponente estructura inmersiva 360° que propone llevar el entretenimiento más allá de los formatos tradicionales. El estreno será el viernes 30 de octubre a las 21, en el estacionamiento del Hiper Chango Más, sobre la Ruta Nacional 168.

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con La Cúpula y un espectáculo 360°

La propuesta tendrá como espectáculo inaugural a “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, una producción que combina teatro, circo, música en vivo, danza, acrobacias, artes aéreas y tecnología para construir una experiencia pensada para disfrutar en familia.

La Cúpula no funciona solamente como escenario. Desde el ingreso al predio, el público encontrará un hall interactivo con juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones artísticas que forman parte de la experiencia antes de ingresar al domo principal.

En el interior, una estructura de 360° sin columnas ni obstáculos visuales permite desplegar un sistema de mapping de última generación, capaz de transformar completamente el espacio de acuerdo con cada momento del espectáculo. El escenario está compuesto por 12 plataformas de movimiento dinámico, que acompañan el desarrollo de la historia y potencian su impacto visual.

La puesta reúne cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos junto a música en vivo y un importante despliegue técnico. La combinación busca generar una experiencia inmersiva en la que el público no solamente observe el espectáculo, sino que se sienta parte del universo que propone la obra.

Con La Cúpula, Mendoza vuelve a explorar el cruce entre las artes escénicas y la tecnología, en una propuesta que busca ampliar los límites del teatro y el circo tradicional.

Las funciones serán los miércoles, jueves y viernes a las 21, y los sábados y domingos a las 18 y 21. La estructura estará ubicada en el estacionamiento del Hiper Chango Más, Ruta Nacional 168 km 473,6, Santa Fe.

Las entradas ya están disponibles a través de lacupulaarena.com.ar y próximamente también podrán adquirirse en la boletería de La Cúpula.

LEER MÁS: Axel: "Tengo una relación con el público muy de familia"

La Cúpula Flavio Mendoza Santa Fe Circo
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