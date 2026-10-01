Platense venció a Estudiantes y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

Platense superó a Estudiantes 1 a 0 y por primera vez se metió entre los cuatro mejores. Lo espera Atlético Tucumán.

Platense superó 1-0 a Estudiantes de La Plata se enfrentan en el Estadio Norberto Tomaghello, y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2026. El Calamar se enfrentará a Atlético Tucumán, que viene de eliminar al vigente campeón Independiente Rivadavia, por un boleto en la final del torneo. Del otro lado de la llave esperan Banfield y Boca Juniors, que dejaron en el camino a Deportivo Riestra y Racing, respectivamente.

La primera mitad se caracterizó por la lucha en la mitad de la cancha, con ambos elencos intensos a la hora de presionar. De todos modos, esto no se tradujo en ocasiones claras de gol, aunque fue Platense el que tuvo más aproximaciones al área rival. Incluso, Bautista Merlini se perdió la oportunidad de marcar a los 40 minutos cuando quedó pasado tras un centro de Guido Mainero , lo que lo hizo meterse dentro del arco sin la pelota.

El inicio del complemento la tónica del encuentro continuó de la misma manera: el elenco de Vicente López con mejores intenciones, pero el potencial de las individualidades del Pincha siempre mantuvieron latente el peligro.

A los 57 minutos, Bautista Kociubinski estuvo cerca de poner el 1-0 para Estudiantes cuando sacó un remate de media distancia que obligó al arquero Juan Cozzani a estirarse para mandar la pelota al tiro de esquina y evitar la caída de su valla.

El ritmo intenso promovió más llegadas y el propio Merlini tuvo una clara con un remate a colocar que pasó cerca del palo izquierdo.

Platense era superior y una combinación por la izquierda fue la llave de su gol. Juan Gauto abrió para Tomás Silva que llegó al fondo por la izquierda y su centro lo conectó Gonzalo Lencina que de cabeza marcó el 1-0.

La gran chance Platense

Para el Calamar, el torneo representa la última chance de pelear por un objetivo distinto al de la permanencia en la categoría. El equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores en medio de incidentes que derivaron en sanciones, y en el Clausura se ubica a siete puntos del último lugar de playoffs del Grupo A, sin triunfos como local desde el 2-1 ante Barracas Central, resultado que ya tiene más de un mes. El plantel dirigido por Martín Palermo pudo revertir una campaña local marcada por la irregularidad.