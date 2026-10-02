Este sábado será la nueva edición de la “Travesía del Paraná”, competencia de aguas abiertas en el río Paraná.

Se realizará este sábado la "Travesía del Paraná"

Con alrededor de 160 inscriptos, el de mayor número desde su puesta en marcha, se realizará este sábado 3 de octubre la nueva edición de la “Travesía del Paraná” , competencia de aguas abiertas que pondrá a pruebas la resistencia y determinación de sus participantes al desafiar las aguas del río Paraná.

La propuesta contará con dos distancias: de 7,5 kilómetros, con largada desde Puerto Barrancas a las 11:00, y la de 2,5 kilómetros, con largada desde el Balneario Thompson a las 11:45. La competencia de aguas abiertas tendrá su tercera edición. Contará con nadadores y nadadoras de toda la provincia y la región.

La travesía, que sobresale por sus paisajes y las siempre atractivas barrancas de la ciudad, tendrá como epicentro final el Balneario Municipal.

La prueba contará con lancha sanitaria como así también guardavidas, además del acompañamiento de los integrantes de la Escuela Municipal de Canotaje y Stand Up Padle (SUP), la Escuela de SUP “Amigos del Río” y de diferentes clubes de la ciudad.

“El crecimiento año a año demuestra que se está consolidando en el calendario de la región. Se va a desplegar un operativo de seguridad porque disfrutar del río Paraná demanda estar atentos a las complejidades que en él habitan", señaló Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná.

Este viernes se realizará la acreditación de participantes y entrega de Kits. Será en el Open Club, en calle Bravard 276, de 18 a 20:00.

Los competidores que no son de la ciudad podrán acreditarse y recibirán el kits el día de la competencia, desde las 8:00. En ambos casos se solicitará deslinde y DNI.

Es organizado por la Municipalidad de Paraná, NAF Concordia y Natación Río Uruguay.

Cronograma

-Viernes 2/10

18:00 hasta 20:00. Acreditación de participantes y entrega de Kits (Bravard 276)

-Sábado 3/10

8:00 hasta 9:30. Acreditación de participantes, entrega de Kits y pintado de números (Balneario Municipal).

10:00. Charla Técnica.

10:15. Traslado de nadadores al lugar de largada.

11:00. Largada Prueba 7,5 km en Puerto Barrancas.

11:45. Largada Prueba 2,5 km en Balneario Thompson.

13:00. Entrega de Premios en el Balneario Municipal de Paraná.