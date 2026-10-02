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Diego Leuco y Sofi Martínez, ¿reconciliados? El gesto que volvió a despertar rumores

Diego Leuco y Sofi Martínez fueron vistos juntos en un aeropuerto y, según trascendió, se despidieron con un abrazo y un beso en la boca

2 de octubre 2026 · 12:22hs
Diego Leuco y Sofi Martínez, ¿reconciliados? El gesto que volvió a despertar rumores

Las versiones sobre una posible reconciliación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvieron a tomar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en un aeropuerto. Un gesto de despedida entre el periodista y la conductora despertó nuevamente los rumores sobre una posible vuelta de la pareja.

¿Otra vez juntos? Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron un llamativo encuentro

Según trascendió, Leuco se encontraba esperando antes de partir de viaje y, al momento de la despedida, ambos se abrazaron y se dieron un beso en la boca. El momento quedó registrado en un video que fue difundido por la cuenta de Instagram @lomaspopucom, donde también se relató cómo fue el encuentro.

La escena rápidamente llamó la atención de quienes siguen la historia entre el periodista y la conductora. Es que el acercamiento entre ambos no sería un hecho aislado: durante las últimas semanas también protagonizaron distintos encuentros que alimentaron las versiones sobre una posible reconciliación.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue la participación de ambos en La Peña de Morfi, por Telefe. La complicidad que mostraron durante su encuentro televisivo volvió a ponerlos en el centro de las miradas y generó especulaciones entre sus seguidores.

De todos modos, ninguno de los dos confirmó públicamente que haya una reconciliación. Por el momento, las versiones se apoyan en los distintos gestos y encuentros que tuvieron recientemente.

La reacción de Diego Leuco tras el reencuentro

Luego de la repercusión que tuvo su aparición junto a Sofi Martínez en televisión, Diego Leuco se refirió al tema en Nadie Dice Nada, el ciclo de streaming de Luzu TV.

“Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, expresó el periodista al hablar sobre la exposición que generó el reencuentro.

Además, explicó que prefiere mantenerse al margen de las repercusiones que tienen esos momentos en redes sociales. “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”, señaló.

Mientras tanto, el beso registrado en el aeropuerto volvió a poner a Leuco y Martínez en el centro de las especulaciones. La escena despertó nuevas preguntas sobre el vínculo entre ambos, aunque por ahora la situación sentimental de la pareja continúa sin una confirmación oficial.

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Diego Leuco Sofi Martinez Encuentro
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