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Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Detuvieron a tres hombres y secuestraron cocaína fraccionada, dinero y celulares tras tres allanamientos simultáneos en San José de Feliciano.

2 de octubre 2026 · 07:18hs
Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, luego de que la Policía de Entre Ríos secuestrara cocaína fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés durante tres allanamientos realizados de manera simultánea en San José de Feliciano.

Los procedimientos se concretaron durante la tarde de este jueves 1 de octubre, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de Feliciano, a cargo del juez Emir Gabriel Artero, con intervención de la Fiscalía jurisdiccional, encabezada por el Dr. Nicolás Morabes.

Durante los operativos, los investigadores hallaron clorhidrato de cocaína acondicionado en envoltorios individuales, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

El hallazgo de la sustancia estupefaciente fraccionada fue uno de los principales resultados de los procedimientos, que forman parte de una investigación orientada a determinar posibles actividades vinculadas con la comercialización de drogas en la localidad.

En uno de los domicilios allanados se concretó la detención e incomunicación de tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

LEER MÁS: Policía Federal dio un golpe contra el contrabando en Concordia

Amplio despliegue policial

Los tres allanamientos requirieron un importante despliegue operativo y la participación coordinada de distintas dependencias especializadas de la Policía de Entre Ríos.

Intervinieron efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Feliciano, junto con personal de la División Drogas Peligrosas y Guardia Especial de las Jefaturas Departamentales La Paz y Federal, además de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Federación.

cocaína Feliciano detenidos
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