Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Longvie informó a la Comisión Nacional de Valores que trasladará a Catamarca la fabricación de calefones y anafes que hoy realiza en Paraná.

Longvie informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que decidió trasladar la totalidad de la fabricación de calefones y anafes a su planta industrial ubicada en la provincia de Catamarca. La medida implica un cambio en la distribución de la producción que actualmente se realiza en distintos establecimientos de la compañía. La planta de Paraná quedará enfocada en la fabricación a gran escala de termotanques y calefactores.

En una nota firmada por su presidente, Eduardo Raúl Zimmermann, la empresa señaló: “la Sociedad ha decidido trasladar la totalidad de la fabricación de calefones y de anafes a su planta industrial ubicada en la Provincia de Catamarca”.

De acuerdo con la comunicación presentada ante la CNV, la fabricación de calefones se realiza actualmente en la planta de Paraná, Entre Ríos, mientras que la producción de anafes tiene lugar en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

La decisión tendrá un impacto directo sobre la actividad industrial de la planta entrerriana, que dejará de fabricar calefones. Longvie explicó que, a partir de la reorganización, cada establecimiento tendrá un perfil productivo específico.

“Catamarca concentrará la totalidad de la fabricación de calefones y anafes; Paraná, Provincia de Entre Ríos, se enfocará en la producción a gran escala de termotanques y calefactores; y Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, en la de cocinas y hornos”, precisó la compañía.

Menores costos y mayor capacidad

Según explicó Longvie, el objetivo central de la medida es reducir los costos de producción, aumentar la capacidad productiva y mejorar la eficiencia operativa mediante la concentración de determinados procesos en una misma planta.

La empresa sostuvo que la unificación permitirá “ganar escala y reducir el costo unitario de fabricación”, además de disminuir los costos fijos de estructura.

Otro de los factores señalados por la compañía es el aprovechamiento de la infraestructura existente en Catamarca. En ese sentido, Longvie indicó que esa planta “reúne las condiciones operativas para ampliar su producción” y que la reorganización permitirá aumentar la capacidad instalada para atender mayores volúmenes.

La compañía también afirmó que la especialización de las plantas permitirá mejorar el funcionamiento de los establecimientos de Paraná y Villa Martelli.

El traslado será gradual

Longvie indicó que el cambio no se realizará de manera inmediata, sino que se implementará progresivamente para evitar interrupciones en el abastecimiento. “El traslado se realizará en forma gradual, de manera de asegurar la continuidad del abastecimiento a los clientes, y se prevé completarlo en noviembre del corriente año”, informó la empresa en la comunicación dirigida a la CNV.

De esta manera, la reorganización productiva plantea una nueva distribución de las actividades industriales de Longvie: Catamarca concentrará calefones y anafes; Paraná se especializará en termotanques y calefactores; y Villa Martelli continuará con cocinas y hornos.

La comunicación fue presentada como “Hecho Relevante” ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), y lleva la firma de Eduardo Raúl Zimmermann, presidente de Longvie S.A.