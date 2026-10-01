Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano.

Miguel Pellegrini aceptó un juicio abreviado con una pena de prisión perpetua, condena que quedó homologada este jueves por el juez Rafael Cotorruelo.

Miguel Pellegrini , de 37 años, reconoció ante la Justicia que asesinó a Susana Altamirano, de 47, el 8 de junio de 2024, después de haber establecido contacto con ella a través de redes sociales. El acusado aceptó un juicio abreviado con una pena de prisión perpetua, condena que quedó homologada este jueves.

El acuerdo fue homologado por el juez Rafael Cotorruelo, tras el acuerdo de juicio abreviado realizado entre la Fiscalía, representada por Gilberto Robledo; la defensa técnica, a cargo de José Barbagelata Xavier; y la querella particular, representada por Cynthia Rau.

“Yo reconozco los hechos”, respondió Pellegrini cuando el magistrado le preguntó durante la audiencia si admitía haber matado a Altamirano. La propuesta fue firmada por el fiscal Gilberto Robledo, con la colaboración del fiscal Leandro Dato; el defensor José Barbagelata Xavier y la querella representada por Cynthia Rau.

Las partes acordaron que Pellegrini sea condenado por homicidio doblemente agravado por el modo o los medios empleados y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, una figura que contempla prisión perpetua.

Según la acusación, Altamirano y Pellegrini se habían conocido a través de redes sociales. El 8 de junio de 2024, el hombre viajó desde Viale hasta Paraná en un Fiat Palio blanco, pasó a buscarla y luego ambos se dirigieron hacia la zona de Diamante.

Los investigadores determinaron que el crimen ocurrió entre las 18.50 y las 21.30, en cercanías del kilómetro 31 de la ruta nacional 131. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Pellegrini mató a Altamirano y trasladó su cuerpo hasta una zona cercana a un arroyo. Allí lo escondió debajo de las raíces de un árbol, a un costado de la ruta.