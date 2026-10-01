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Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

El colectivo de larga distancia colisionó contra un vacuno a la altura de Ubajay en la ruta 14. El chofer no presentaba lesiones.

1 de octubre 2026 · 19:06hs
En esta última madrugada se produjo el accidente sobre la Autovía 14.

En esta última madrugada se produjo el accidente sobre la Autovía 14.

Un micro de larga distancia chocó contra un animal vacuno durante la madrugada del jueves, mientras circulaba por la ruta 14. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 207, en jurisdicción de Ubajay, donde intervino personal de la Comisaría local, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía Colón.

Colectivo impactó a un vacuno.

Colectivo impactó a un vacuno.

De acuerdo con la información oficial, el colectivo se dirigía desde Formosa hacia Buenos Aires cuando, por circunstancias que son materia de las actuaciones correspondientes, terminó impactando contra el animal sobre la Autovía Artigas.

Como consecuencia de la colisión, el vacuno murió y quedó a un costado de la ruta. En tanto, el conductor del transporte, un hombre de 33 años, fue trasladado al Centro de Salud “Doctor Diego Paroissien” para su evaluación médica. Según el reporte, tras ser examinado se constató que no presentaba lesiones.

El chofer resultó ileso

A pesar del siniestro, el tránsito se mantuvo normal en el sector, mientras se desarrollaron las actuaciones correspondientes.

Ruta 14 Colectivo Chofer
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