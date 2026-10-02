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Viernes con tiempo estable y sábado con tormentas: cómo estará el clima en Entre Ríos

El viernes será una jornada con tiempo, con temperaturas agradables, pero el sábado volverían las lluvias y tormentas aisladas con ráfagas.

2 de octubre 2026 · 07:05hs
Viernes con tiempo estable y sábado con tormentas: cómo estará el clima en Entre Ríos.

Foto UNO/ Liliana Bonarrigo

Viernes con tiempo estable y sábado con tormentas: cómo estará el clima en Entre Ríos.

El tiempo se presentará más estable este viernes 2 de octubre en las principales ciudades de Entre Ríos. Después de las condiciones inestables registradas durante el inicio de octubre, se espera una jornada con nubosidad variable, temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones.

En Paraná, el pronóstico anticipa una mínima cercana a los 10 grados y una máxima de 23. Durante buena parte del día no se prevén lluvias, aunque hacia la noche podría aumentar la nubosidad y aparecer alguna precipitación aislada, con baja probabilidad.

En Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay también se espera una jornada sin lluvias significativas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables. Los registros previstos se ubican, en términos generales, entre los 10 y los 20 grados, según la localidad.

El sábado vuelve la inestabilidad

El escenario cambiaría durante el sábado 3 de octubre. El ingreso de mayor inestabilidad favorecería la aparición de tormentas aisladas y chaparrones en distintos sectores de Entre Ríos.

En Paraná, el SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura se movería entre los 14 y los 24 grados, mientras que podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La inestabilidad también alcanzaría al centro y norte provincial. En zonas de Villaguay, La Paz, Diamante y Nogoyá podrían registrarse tormentas, mientras que en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se anticipan chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

También habrá lluvias en el sur entrerriano

En las localidades del sur provincial, entre ellas Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el cambio de condiciones también se sentiría durante el sábado, con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

De esta manera, el fin de semana comenzará con un viernes relativamente estable y temperaturas agradables, pero con un sábado marcado por el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y el viento en diferentes puntos del territorio entrerriano.

Tiempo tormentas Entre Ríos
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