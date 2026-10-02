Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca buscará prolongar su buena racha cuando reciba a Unión

Boca, que lleva 15 partidos invictos y sueña con la cuádruple corona, recibirá desde las 21.30 al equipo santafesino.

2 de octubre 2026 · 08:59hs
En Boca disfrutan el mejor momento futbolístico de los últimos cuatro años.

En Boca disfrutan el mejor momento futbolístico de los últimos cuatro años.

Boca, que sueña con una histórica cuádruple corona, recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 21.30 en el Estadio Alberto J. Armando, se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro designado fue Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.

Es por esto que el Xeneize mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo Vasco Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.

Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado ya que ocupa la novena posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

En la última fecha, el Tatengue cayó 2-1 como local ante Independiente.

Formaciones para Boca y Unión

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Hora y TV: 21.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Alberto J. Armando.

Boca Unión Torneo Clausura Fútbol
Noticias relacionadas
Carlos Fondacaro jugó en Patronato en la temporada 2012/13 de la Primera Nacional

Salió campeón con Boca, jugó en Patronato y atiende un almacén en un pueblo de 150 habitantes

Valencia, la figura en Boca.

Valencia le dio la remontada a Boca con un heroico triplete contra Racing: "Esto es inolvidable"

Boca ganó con tres goles de Valencia. 

Boca logró una épica remontada, venció a Racing y avanzó a las semifinales

Boca y Racing juegan en Central este domingo. 

Boca y Racing juegan mucho más que un cuarto de final de la Copa Argentina

Ver comentarios

Lo último

Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Ultimo Momento
Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Independiente recibe al líder de la Zona A

Independiente recibe al líder de la Zona A

Boca buscará prolongar su buena racha cuando reciba a Unión

Boca buscará prolongar su buena racha cuando reciba a Unión

Policiales
Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Tres detenidos y secuestro de cocaína tras allanamientos en Feliciano

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano

Miguel Pellegrini fue condenado a prisión perpetua por el crimen de Susana Altamirano

Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

Un colectivo chocó a un animal en ruta 14 y el chofer resultó ileso

Robo millonario en un campo de Federación: los seis detenidos serán traslados a distintas unidades penales

Robo millonario en un campo de Federación: los seis detenidos serán traslados a distintas unidades penales

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Longvie trasladará a Catamarca la fabricación de calefones que hoy realiza en Paraná

Viernes con tiempo estable y sábado con tormentas: cómo estará el clima en Entre Ríos

Viernes con tiempo estable y sábado con tormentas: cómo estará el clima en Entre Ríos

Desafío Eco YPF: la EET N° 1 se prepara con su auto ecológico para volver a la pista

Desafío Eco YPF: la EET N° 1 se prepara con su auto ecológico para volver a la pista

Dejanos tu comentario