Paraná será sede de la 20ª edición del Torneo Femenino de Sóftbol Hagamos Historia

Paraná recibirá del viernes 9 al lunes 12 a 20 equipos de distintos puntos del país en una nueva edición del certamen de Primera División Femenino.

El sóftbol volverá a convertirse en protagonista en Paraná con la realización del Torneo Nacional de Clubes Femenino Hagamos Historia 2026, una de las competencias más importantes del calendario nacional de la disciplina. Del viernes 9 al lunes 12 de octubre, la capital entrerriana será el escenario de la 20ª edición de un campeonato que reunirá a 20 equipos de Primera División provenientes de distintos puntos del país.

La actividad, organizada por la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS), con el aval de la Confederación Argentina de Sóftbol, tendrá como escenario principal el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel, aunque también se desarrollará en otros diamantes de la ciudad, como los de Patronato y el CEF N° 5.

El certamen regresará este año luego de que en 2025 no pudiera realizarse por cuestiones relacionadas con el calendario deportivo. De esta manera, el campeonato recuperará su lugar en la agenda nacional con una edición especial, no solo por la cantidad de equipos participantes, sino también por el significado de alcanzar dos décadas de historia.

En ese recorrido, el CEF N° 5 de Paraná ocupa un lugar destacado al ser el máximo ganador de la competencia, con cinco títulos nacionales. El conjunto paranaense volverá a presentarse ante su público con la intención de ser protagonista en un torneo que históricamente reunió a los principales exponentes del sóftbol femenino argentino.

Dos de las organizadoras, María Teresa Tita Deganutti y Clara Cardozo, dialogaron con UNO y brindaron detalles de la organización, el formato de juego, las sedes y las actividades previstas para una edición que tendrá un fuerte componente deportivo, pero también de reconocimiento a las mujeres que construyeron y siguen impulsando esta disciplina.

Tres escenarios para cuatro jornadas de sóftbol en Paraná

Paraná volverá a mostrar su infraestructura deportiva y su tradición en el sóftbol con la puesta en marcha de un campeonato que tendrá actividad durante cuatro jornadas consecutivas. El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel será el corazón del torneo, acompañado por los diamantes de Patronato y el CEF N° 5.

“Del 9 al 12 de octubre estaremos jugando acá en Paraná, en el Estadio Mundialista de sóftbol, en nuestra capital nacional del deporte, que es lo mejor que tenemos, y este estadio, que es fundamental para este campeonato”, expresó Deganutti al referirse a la importancia de contar con el principal escenario de la ciudad para recibir a las delegaciones.

La organización diagramó la competencia en tres canchas, con el objetivo de distribuir los encuentros y facilitar el desarrollo de una programación que reunirá a 20 equipos. En ese sentido, Cardozo confirmó que los partidos se disputarán en Patronato, el CEF N° 5 y el Estadio Nafaldo Cargnel.

“Para el torneo están pensadas tres canchas, que serían Patronato, el CEF N° 5, porque es la casa de las últimas campeonas, y el Estadio Nafaldo Cargnel”, explicó.

La elección de estos escenarios permitirá que el torneo se extienda por diferentes sectores de la capital entrerriana y que los equipos puedan desarrollar su participación en instalaciones que forman parte de la historia y del presente del sóftbol paranaense.

El Mundialista, por su parte, tendrá un papel central durante el campeonato y será el escenario de los momentos más significativos, con la ceremonia inaugural y la definición del título nacional.

Los 20 equipos y el formato de competencia

El Torneo Nacional de Clubes Femenino Hagamos Historia contará con la participación de representantes de Paraná y de distintas provincias argentinas, en una convocatoria que refleja el alcance federal de la competencia.

La capital entrerriana estará representada por Don Bosco, Patronato, Estudiantes, CEF N° 5 y Oro Verde. También participarán Morón, de Buenos Aires; Berazategui; Power Woman, de Bahía Blanca; 18, de Tucumán; y Fábrica, de Rosario, entre otros clubes que completarán el cuadro de participantes.

La competencia tendrá una primera etapa dividida en dos zonas de cinco equipos cada una, según el formato explicado por Deganutti. En esa instancia, los conjuntos se enfrentarán todos contra todos en busca de la clasificación a las fases decisivas.

“De la competencia van a formar parte 10 equipos. Para esta edición vamos a hacer dos zonas, cada una de cinco equipos. Juegan todos contra todos, los dos primeros clasifican y ahí se enfrentarán tercero y cuarto para luego enfrentar al tercero y primero y segundo, para ver quién es el campeón de la edición”, señaló la organizadora.

La explicación del formato presenta una instancia inicial de zonas y cruces posteriores que definirán a los equipos que lucharán por el título. La programación permitirá que cada jornada tenga una importante cantidad de encuentros y que el público pueda seguir de cerca el desarrollo de la competencia.

El torneo reunirá a clubes con diferentes trayectorias y realidades deportivas, en una cita que también representa una oportunidad para medir el nivel de los planteles femeninos de Primera División y fortalecer los vínculos entre las instituciones de todo el país.

Una edición especial para homenajear a las mujeres del sóftbol

La celebración de los 20 años del Torneo Hagamos Historia tendrá un significado que irá más allá de lo estrictamente deportivo. En esta oportunidad, las organizadoras decidieron que el homenaje no estará dedicado a una única figura, sino que buscará reconocer a todas las mujeres que, desde distintos lugares, contribuyeron al crecimiento del sóftbol femenino.

Jugadoras, exjugadoras, entrenadoras, dirigentes y colaboradoras serán parte de una celebración que pretende poner en valor el camino recorrido y el trabajo de quienes sostuvieron la disciplina a lo largo de las últimas décadas.

“Esta es la número 20. Es un número redondo para festejar y, como creemos que es una edición muy importante, este año no va a haber una sola homenajeada, sino que el homenaje va a ser para todas las mujeres que fuimos, somos y serán parte de este deporte”, expresó Cardozo.

La propuesta contempla una invitación abierta a todas aquellas mujeres que estuvieron o están vinculadas al sóftbol femenino, independientemente de su función o del momento en que hayan formado parte de la actividad.

“Por eso es la invitación también a que las mujeres que hayan jugado, que sean dirigentes o que tengan algo que ver con la rama del sóftbol femenino se acerquen el sábado 10 a las 19.30 a la inauguración para poder celebrar esto”, agregó.

La ceremonia inaugural será uno de los momentos centrales de la programación. Además de marcar oficialmente el comienzo de la celebración por las dos décadas del campeonato, buscará reunir a distintas generaciones de mujeres que dejaron su huella en el deporte.

El reconocimiento colectivo representa también una manera de recuperar historias, valorar el crecimiento de la rama femenina y destacar el papel de las instituciones y de las personas que impulsaron su desarrollo en Paraná y en el resto del país.

Cuatro días de actividad y una propuesta para toda la familia

La actividad comenzará el viernes 9 de octubre a las 14 y se extenderá hasta el lunes 12, cuando está prevista la disputa de la final, programada para las 17.30.

Durante esas cuatro jornadas, los distintos escenarios de la ciudad recibirán partidos desde la fase inicial hasta las instancias que determinarán al nuevo campeón nacional. La programación ofrecerá una intensa agenda deportiva para los aficionados y para quienes deseen acercarse por primera vez a conocer la disciplina.

Pero la propuesta no se limitará a los encuentros. La organización también planificó actividades complementarias para generar un espacio de encuentro alrededor del sóftbol y ofrecer una experiencia que convoque a las familias y al público en general.

“Va a haber lugares gastronómicos y música para las personas que se acerquen a ver los partidos”, adelantó Cardozo.

La iniciativa apunta a que el campeonato sea también una celebración del deporte, con espacios para compartir, disfrutar de la gastronomía y acompañar a los equipos durante el desarrollo del certamen.

Con la presencia de delegaciones de diferentes puntos del país, Paraná tendrá nuevamente la posibilidad de exhibir su capacidad organizativa y su infraestructura para albergar eventos de alcance nacional. La ciudad, reconocida por su tradición en el sóftbol, volverá a reunir a los principales clubes femeninos en una competencia que forma parte de la historia de la disciplina.

Llegar a la 20ª edición representa un acontecimiento significativo para el Torneo Nacional de Clubes Femenino Hagamos Historia. A lo largo de sus distintas realizaciones, el campeonato se consolidó como un espacio de competencia para los clubes de Primera División y como una referencia para el desarrollo del sóftbol femenino.

El certamen también tiene una fuerte identificación con Paraná, una ciudad que cuenta con una extensa tradición en este deporte, instituciones con trayectoria y escenarios preparados para recibir competencias nacionales e internacionales.

En ese contexto, el CEF N° 5 aparece como uno de los grandes protagonistas históricos del campeonato. Sus cinco consagraciones lo ubican como pentacampeón y reflejan el recorrido de una institución que también será sede de esta edición, en su condición de casa de las últimas campeonas.

La vuelta del torneo después de la pausa de 2025 le agrega otro elemento a esta celebración. La imposibilidad de realizarlo el año pasado por cuestiones de calendario dejó pendiente una nueva convocatoria que finalmente se concretará en octubre, con una edición que buscará reunir a una amplia representación del sóftbol femenino nacional.

El regreso también permitirá recuperar un espacio de competencia y encuentro para las jugadoras, los cuerpos técnicos, las instituciones y las familias que acompañan el crecimiento de la disciplina.