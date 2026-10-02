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Habrá música regional con entrada gratuita en el Teatro 3 de Febrero

La propuesta "Música en esta orilla" reunirá a artistas de la región en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

2 de octubre 2026 · 11:57hs
Controversia en el Teatro 3 de Febrero: funciones suspendidas por irregularidades.

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El Teatro 3 de Febrero será este viernes 2 de octubre, desde las 20, el punto de encuentro para tres propuestas de la escena musical regional. Con entrada libre y gratuita, Música en esta orilla reunirá a Marcia Müller, el Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad en una noche organizada por la Municipalidad de Paraná.

El Teatro 3 de Febrero recibe a tres proyectos musicales de la región

Los tres proyectos fueron seleccionados a través de las Convocatorias Culturales de la Municipalidad de Paraná, una herramienta destinada a acompañar y visibilizar las producciones de artistas y proyectos culturales de la ciudad y la región, además de generar espacios para que esas propuestas puedan encontrarse con el público.

“Es un ciclo que se destaca por artistas locales y por ofrecerle al público paranaense a esos artistas en el escenario del Teatro Municipal con entrada libre”, destacó Francisca D’Agostino, directora del Teatro 3 de Febrero.

Por su parte, Micaela Acosta, coordinadora general de la Subsecretaría de Cultura, señaló que las Convocatorias Culturales constituyen “una política pública cultural que brinda espacios y reconocimiento a artistas locales”. En ese sentido, remarcó la importancia de la participación registrada durante este año: “Tuvimos una convocatoria muy grande y es un orgullo brindar una respuesta a través de la Municipalidad”, sostuvo.

La propuesta también fue valorada por los propios artistas. Marcia Müller destacó la posibilidad de volver a presentarse en una de las salas más emblemáticas de la ciudad: “Subir al escenario del Teatro 3 de Febrero siempre es un orgullo para el artista entrerriano, para el artista paranaense. Necesitamos que el Estado promueva políticas culturales, es fundamental para los artistas independientes”, expresó.

La noche tendrá como protagonistas a tres proyectos con recorridos y búsquedas musicales diferentes. Marcia Müller, reconocida artista entrerriana, compartirá la programación con el Dúo Bulos-Martínez y Nchalá Hermandad, en un encuentro que reunirá distintas expresiones de la música de la región.

Así, el Teatro 3 de Febrero volverá a abrir sus puertas para que artistas locales y regionales ocupen su escenario y compartan sus producciones con la comunidad. La actividad será con entrada libre y gratuita, una oportunidad para acercarse a distintas voces de la escena musical entrerriana y acompañar el trabajo de quienes sostienen y enriquecen la cultura de la región.

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Música Teatro 3 de Febrero Paraná
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