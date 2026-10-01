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Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte

Dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente ocurrido en Paraná, cuando la moto en la que se trasladaban derrapó en la banquina.

1 de octubre 2026 · 22:37hs
Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte.

Bomberos Voluntarios Paraná

Paraná: dos personas lesionadas tras caer de una moto en el Acceso Norte.

Dos personas resultaron lesionadas en la noche de este jueves luego de un accidente ocurrido en el Acceso Norte de Paraná, cuando una moto en la que se trasladaban derrapó en la banquina y cayeron al suelo. Fueron derivadas al hospital San Martín para su correspondiente atención médica.

El accidente en Paraná

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hacia Ruta Nacional 168, a la altura de la concesionaria Mega, a raíz de un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, se constató que un motovehículo había perdido la estabilidad luego de ingresar a la banquina, donde había piedras sueltas, produciéndose la caída de sus ocupantes.

Como consecuencia, dos personas resultaron lesionadas. De manera inmediata, personal de Bomberos Voluntarios, junto al Servicio de Emergencias 107 y con la colaboración de Comisaría Séptima, trabajó en el lugar brindando seguridad y asistencia a las personas involucradas.

Luego de ser estabilizadas y asistidas, ambas personas fueron trasladadas por personal del Servicio de Emergencias 107 hacia el Hospital San Martín para su correspondiente atención médica.

Paraná acceso norte Accidente
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