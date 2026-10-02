Amalia Granata quiere que Robbie Williams sea el padrino de su fundación

Amalia Granata recordó su romance con el cantante británico Robbie Williams y reveló que le gustaría volver a encontrarse con él

Robbie Williams volvió a Buenos Aires después de 20 años y una inesperada frase sobre un supuesto viejo amante volvió a poner en escena su historia con Amalia Granata. El cantante británico se presentó en el Movistar Arena y, en medio del show, sorprendió al público con una particular broma.

“Bueno, realmente no debería contar esto, pero acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quien creen”, lanzó Williams mientras señalaba a un hombre entre los asistentes.

El músico continuó con el acting y, entre risas, agregó: “No lo reconocí porque ahora lleva barba. Ahí está. Fuiste un amante muy tierno. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Qué bueno verte de nuevo, Diego”.

La ocurrencia tomó otra dimensión porque unas horas antes Amalia Granata había sido vista ingresando al Hotel Faena, donde se encuentra alojado el cantante. La actual diputada explicó que había asistido al cumpleaños de una amiga que se realizaba en el edificio y negó que se tratara de una visita a Williams.

En diálogo con La mañana con Moria, Granata recordó el romance que mantuvo con Williams en 2004, cuando tenía 23 años. Según relató, aquella noche compartieron una cena, hablaron durante horas y terminaron pasando la noche juntos.

“Fue hasta como romántico, porque dormimos juntos como si fuésemos novios”, contó. También recordó que permanecieron abrazados y que la comunicación se resolvió en buena parte con ayuda de un traductor.

La historia no terminó allí. Granata contó que años después volvió a encontrarse con Williams en Estados Unidos, cuando viajó hasta su casa en Los Ángeles junto a una amiga. Según relató, el artista se encontraba recuperándose de una extracción de muelas de juicio y la recibió en su propiedad.

Dos décadas después, el reencuentro todavía parece tener un capítulo pendiente. Granata contó que perdió el contacto directo con el músico, pero incluso deslizó una posibilidad: “Me encantaría que sea el padrino de mi fundación”.

Y, por si faltaba un último condimento, reveló que su marido le propuso una idea concreta: “Invitalo a comer un asado a casa”. Esta vez, eso sí, desde otro lugar y con una historia de 20 años entre los dos.