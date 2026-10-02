La obra del sistema de agua potable de Concordia alcanzó el 88% de avance

Funcionarios de Entre Ríos y del Gobierno nacional realizaron este jueves una visita técnica al Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable de Concordia, una obra priorizada en 2026 que se encuentra actualmente en ejecución y registra un avance del 88 por ciento.

La recorrida contó con la participación del secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello; el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia; el intendente Francisco Azcué; el director de Hidráulica de la provincia, Oscar Pintos; y el coordinador del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Gonzalo Atencio.

Al finalizar la visita, Coria destacó el trabajo conjunto entre la Nación, la provincia y el Municipio para avanzar en una obra estratégica para la ciudad. "Estamos acompañando a la provincia, al municipio, en una obra que es emblemática y necesaria", señaló, y recordó que se trata de un proyecto iniciado en 2017, durante la gestión de Rogelio Frigerio como ministro del Interior.

En ese sentido, el funcionario nacional remarcó la importancia de completar los trabajos para garantizar el abastecimiento de agua potable a las y los vecinos de Concordia. "Esta obra en un par de meses va a estar terminada y abastecerá del servicio de agua potable a casi la totalidad del municipio, que tanto lo demanda, y en lo cual el intendente viene trabajando arduamente", aseguró.

Por su parte, Colello valoró la articulación con los funcionarios nacionales y destacó especialmente el rol de Coria. "Es un funcionario que permanentemente atiende el teléfono y está predispuesto a encontrar soluciones", señaló.

Además, remarcó la importancia de la obra para Concordia, al tratarse de una intervención que permitirá mejorar un servicio esencial para la ciudad. "Es una obra muy esperada, que va a garantizar algo tan imprescindible como la calidad, la distribución y la presión del agua potable para todos los habitantes de Concordia", afirmó.

En ese marco, vinculó la continuidad de los trabajos con una administración ordenada de los recursos públicos. "Administrar bien los recursos significa poder destinarlos a donde realmente tienen que ir, como en este tipo de obras que impactan directamente en la calidad de vida de la gente", sostuvo. Finalmente, precisó que restan aproximadamente 11 meses para la finalización de la obra.

Azcué: "Estamos yendo hacia un país más normal"

Por su parte, el intendente Azcué, valoró el avance de los trabajos y las gestiones realizadas junto con la provincia y la Nación para garantizar la continuidad del proyecto. "Una obra que tiene muchos años, porque ha pasado por distintos gobiernos", explicó, y señaló que parte de las demoras estuvieron vinculadas con el contexto económico y las redeterminaciones de precios. En ese sentido, sostuvo que actualmente "estamos yendo hacia un país más normal donde se puede planificar, donde las obras se pueden ejecutar".

En ese marco, Azcué explicó que la intervención no contempla solamente la nueva planta potabilizadora, sino también un sistema de distribución que permitirá mejorar el servicio en distintos sectores de la ciudad. "Esta obra no es solamente la planta potabilizadora, tiene toda una red de cañerías de distribución, es como si fuese un anillado que toma toda la ciudad", detalló. Y agregó que permitirá mejorar "la distribución y la presión", con un impacto directo en los barrios que actualmente presentan dificultades de abastecimiento, especialmente durante el verano.

La obra

La obra es ejecutada por la empresa JCR SA, cuenta con un avance del 88 por ciento y tiene como fecha prevista de finalización junio de 2027. La inversión asciende a 7.844,69 millones de pesos. La intervención forma parte de las obras acordadas y fue incorporada como obra priorizada para 2026. Su seguimiento conjunto permite avanzar en el análisis de las necesidades de infraestructura vinculadas a un servicio esencial para Concordia.

De la recorrida participaron también el vocal de Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) Martín Dri; el diputado Marcelo López; y la senadora Gloria Cozzi además de autoridades locales.