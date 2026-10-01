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Primera decisión del Tribunal de Disciplina por los graves incidentes en Central-Estudiantes

Después del escandaloso episodio en la final de la Supercopa Internacional, desde el Tribunal de AFA suspendieron provisoriamente a Sandez e Iacovich,

1 de octubre 2026 · 21:00hs
Central y Estudiantes jugaron un partido muy caliente que traerá consecuencias. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Central y Estudiantes jugaron un partido muy caliente que traerá consecuencias. 

Después de los escandalosos hechos en el final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, el Tribunal de Disciplina presentó su primera resolución en la que decretó las suspensiones provisorias de dos jugadores, además de solicitar informes al delegado del partido.

Lo que dice el Tribunal

El último Boletín del Tribunal de Disciplina se refirió a los episodios de violencia que se vivieron entre el Canalla y el Pincha en Santiago del Estero, después del 3-1 de los rosarinos. Así, se informó que Agustín Sández, de Central, y Fabricio Iacovich, de Estudiantes, fueron suspendidos de forma provisoria y se los autorizo a formular sus descargos.

Al mismo tiempo, se les dio traslado de la situación a los dos clubes, para que puedan formular sus descargos dentro del plazo de cinco días, a los efectos de lo que será el fallo final y después de lo que fue el lapidario informe del árbitro, Darío Herrera.

El Tribunal de Disciplina emitió su primera resolución tras el escándalo en la final de la Supercopa Internacional.

Párrafo aparte merece también la decisión del Tribunal de solicitar al delegado de la Liga Profesional que estuvo presente en el partido un informe acerca de los incidentes que se vivieron en los vestuarios. Herrera, por su parte, no informó ningún hecho de violencia en el túnel, a pesar de que las cámaras evidenciaron peleas y tumultos.

Tribunal Central Estudiantes Supercopa
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