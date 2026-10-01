Robo millonario en un campo de Federación: seis detenidos serán traslados a unidades penales

El proceso judicial por el violento atraco cometido en el establecimiento rural "La Rosalía", ubicado en la zona de Tatutí, en el departamento Federación, cerca de San Jaime de la Frontera, registró un avance decisivo en las últimas horas. Los seis hombres detenidos e imputados por el robo millonario ocurrido el pasado miércoles 12 de agosto dejarán las dependencias policiales de Chajarí para ser trasladados de manera inminente a unidades penales de la provincia, donde cumplirán el tramo restante de la medida de coerción dispuesta por la Justicia.

La prisión preventiva fue decretada el 31 de agosto por el juez de Garantías, Darío Guillermo Mautone, quien dictó un plazo de 60 días de arresto preventivo para la totalidad de los acusados: Lucas Perini, Sebastián Arias, Enrique Burna, Daniel Montenegro, Iván Viviani Nonini y Ariel Buchanan. Según lo establecido en la audiencia, los imputados debían transitar los primeros 30 días de la medida de coerción en la Comisaría de Chajarí hasta que el servicio penitenciario dispusiera de los cupos correspondientes. Tras confirmarse las plazas disponibles en el sistema carcelario, las comisiones policiales iniciaron la logística para derivar a dos de los acusados a la Unidad Penal de Concordia, dos a la de Paraná, uno a la de Federal y el restante a la de Gualeguay.

La firmeza de la medida cautelar fue ratificada recientemente luego de que la defensa técnica de Lucas Perini solicitara revisar la disposición en una audiencia especial, pidiendo su libertad con restricciones o, de forma subsidiaria, el arresto domiciliario. Sin embargo, tras un cuarto intermedio, el juez Mautone rechazó el pedido defensivo y ratificó que los seis imputados continuarán encarcelados. El vencimiento de este arresto preventivo está fijado para el jueves 29 de octubre a las 8 de la mañana, momento en el que se celebrará una nueva audiencia judicial para evaluar el avance de la causa y redefinir la situación procesal de cada detenido.

Un asalto armado registrado en video y una fuga planificada

El hecho investigado ocurrió el miércoles 12 de agosto en el establecimiento agrario "La Rosalía", propiedad de la familia Ponzoni. En esa jornada, cuatro delincuentes armados ingresaron al predio rural, amenazaron al propietario, Rubén Ponzoni, y a uno de sus empleados, y escaparon con una suma millonaria de dinero en efectivo. La investigación contó con un elemento crucial desde el inicio: las cámaras de videovigilancia del lugar registraron a los asaltantes actuando a cara descubierta, lo que facilitó la identificación inicial de quienes entraron al campo.

Durante la huida, los delincuentes emplearon al menos dos vehículos. Una camioneta Toyota Hilux bordó ingresó al predio y posteriormente fue localizada totalmente incendiada en un camino vecinal, habiendo sido abandonada por los delincuentes para abordar otro rodado y continuar el escape.

Vehículos identificados, el DVR clave y la hipótesis del "entregador"

Las tareas de investigación incluyeron diez allanamientos realizados el 25 de agosto en Chajarí y Federación, donde se secuestraron más de 10,7 millones de pesos, 710 dólares, armas, 16 celulares, equipos informáticos, comprobantes de transferencias bancarias, tres vehículos y una motocicleta.

A su vez, las cámaras de la estación de servicio Nueva Energía, ubicada sobre la Autovía 14 cerca del acceso a Chajarí, registraron el paso coordinado de cinco vehículos vinculados al hecho: la Hilux bordó incendiada, una camioneta blanca, un Peugeot 208, una Ford EcoSport y un Volkswagen Gol negro, además de un camión con batea propiedad del imputado Juan Ignacio Sebastián Arias.

A esto se sumó la extracción del sistema DVR (grabador de video digital) de la concesionaria de Enrique Burna para analizar movimientos clave. En paralelo, la Fiscalía y el Juzgado buscan determinar quién habría actuado como el "entregador" que brindó los datos sobre el dinero guardado.

Por último, en la audiencia de agosto, el juez Mautone cuestionó severamente que tres imputados se hayan presentado espontáneamente "sin sus celulares", señalando que de no haber tenido participación en el hecho no habrían tenido objeción en entregar sus teléfonos para ser peritados. Con los traslados en marcha, los seis detenidos aguardan en prisión los próximos pasos de la investigación.