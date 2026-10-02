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Independiente recibe al líder de la Zona A

Desde las 19.15, Independiente será local de Instituto de Córdoba. Además, Independiente Rivadavia se medirá con Gimnasia La Plata en Mendoza.

2 de octubre 2026 · 09:42hs
Independiente ganó sus últimos tres partidos.

Independiente ganó sus últimos tres partidos.

Independiente recibirá a Instituto de Córdoba, en el partido que marcará el inicio de la 11ª fecha del Torneo Clausura de la LPF. El encuentro, que está programado para las 19.15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Independiente llega a este enfrentamiento en su mejor momento desde que inició el Torneo Clausura, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y, además, se pudo afianzar en puestos de clasificación a los playoffs con 17 puntos.

Incluso, los dirigidos por el brasileño Jadson Viera se meterían de lleno en la pelea por la primera posición en caso de conseguir una victoria.

Instituto de Córdoba, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Torneo Clausura, al liderar la Zona A con 22 puntos, dos más que su escolta, que es Vélez.

Los dirigidos por Diego Flores, que buscan la clasificación a alguna competencia internacional para el año que viene, vienen de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres en sus últimas dos presentaciones.

Independiente Rivadavia recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán desde las 21.30. El encuentro se jugará en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, bajo el arbitraje de Bryan Ferreyra y con la transmisión de TNT Sports.

La Lepra se presenta a este compromiso como único líder de la tabla anual con 51 puntos, manteniendo tres unidades de ventaja sobre Vélez. A su vez, en la tabla de la Zona B la Lepra ocupa la tercera posición con 17 puntos, a una sola unidad de la cima que ostenta Argentinos Juniors.

El equipo conducido por Alfredo Berti viene de vencer 1-0 a Barracas Central. Con seis fechas por jugarse en la fase regular, depende de sus propios resultados para lograr otro título.

Por su parte, el Lobo llega tras empatar 2-2 ante Banfield en condición de local. Suma 17 puntos en la Zona B y se ubica en el cuarto puesto debido a la diferencia de gol.

Un triunfo en territorio mendocino le permitiría al elenco platense alcanzar de manera provisional la cima del grupo. Paralelamente, los dirigidos por Ariel Pereyra buscan sostenerse en puestos de Copa Sudamericana.

Independiente Instituto Independiente Rivadavia Gimnasia
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