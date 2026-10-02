Desafío Eco YPF: la EET N° 1 se prepara con su auto ecológico para volver a la pista

La escuela técnica paranaense participará del campeonato nacional Desafío Eco. La competencia de vehículos eléctricos será en noviembre, en Junín.

La Escuela de Enseñanza Técnica (EET) N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná se prepara para participar por duodécima vez del Desafío Eco YPF, el campeonato nacional de autos eléctricos de emisión cero desarrollados por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. La competencia se disputará del 6 al 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín y reunirá a más de 2.000 estudiantes de las 24 provincias argentinas.

Para la institución, se trata de una experiencia que ya forma parte de su identidad y que cada año combina formación técnica, trabajo en equipo, innovación y vinculación con otras escuelas y empresas. A lo largo de las distintas ediciones, el proyecto permitió que estudiantes de diferentes cursos se involucraran en el diseño, armado, puesta a punto y conducción de los vehículos.

La competencia Desafío Eco tiene una gran convocatoria. Foto Gentileza/Desafío Eco

“El año pasado fue en Concepción del Uruguay, y este año es en Junín. Nos queda un poco lejos respecto de lo cotidiano que estábamos acostumbrados”, explicó a UNO el rector de la EET N° 1, Walter Daniel Morali.

En este marco, contó que la escuela ya tiene resuelto el hospedaje de la delegación y actualmente trabaja para completar los recursos necesarios para el viaje. En particular, gestiona sponsors y subsidios para afrontar el traslado de los estudiantes, el auto y las herramientas que deberán llevar a la competencia.

Labor de los estudiantes

Para esta edición, el equipo decidió volver a utilizar el vehículo con el que compitió en 2024. El año pasado la escuela construyó un auto completamente nuevo, pero los estudiantes y los docentes que participan evaluaron que, por cuestiones de tiempo y recursos, resultaba conveniente retomar el anterior y continuar trabajando progresivamente sobre el nuevo.

Actualmente, los alumnos reciben además el acompañamiento de Hersch Motorsport, donde trabajan sobre cuestiones vinculadas al chasis, la alineación y otros aspectos técnicos. “Los chicos son quienes ejecutan las tareas y están siendo tutoreados por personas que tienen mucha experiencia en este tipo de cuestiones. Todo se capitaliza a favor en vivencias y aprendizaje para los estudiantes”, destacó Morali.

El proyecto también implica articulación con otras instituciones. En años anteriores, por ejemplo, la EET N° 1 trabajó junto a la Escuela Técnica N° 100 Puerto Nuevo en tareas relacionadas con la fibra de vidrio. Este tipo de experiencias permite ampliar los conocimientos de los alumnos y sumar herramientas que luego pueden aplicar en el desarrollo del vehículo.

Los alumnos que integran el equipo pertenecen a 4°, 5°, 6° y 7° año. También participan alumnas, ya que el Desafío ECO contempla instancias específicas para pilotos mujeres, como el sprint femenino.

Incorporación de telemetría

Uno de los aspectos tecnológicos destacados del vehículo es el sistema de telemetría desarrollado por los propios estudiantes. La herramienta permite enviar información del auto en tiempo real hacia los boxes, como el estado de la batería, la temperatura y la velocidad.

El sistema funciona mediante una conexión inalámbrica tipo LoRa y fue diseñado e implementado por los alumnos. De esta manera, los conocimientos adquiridos en distintas áreas de la formación técnica pueden aplicarse directamente al proyecto y convertirse en una herramienta concreta para el seguimiento del vehículo durante la competencia.

Vasta experiencia

La participación en el Desafío ECO permitió a la escuela construir un proceso de continuidad entre los distintos cursos. Los estudiantes de los años superiores transmiten conocimientos y experiencias a quienes recién se incorporan al proyecto, generando lo que Morali define como un “semillero”.

Carreras. Serán en Junín del 6 al 8 de noviembre. Desafío Eco YPF

El año pasado, la institución llegó a participar con dos equipos con el objetivo de que más alumnos pudieran vivenciar la competencia y prepararse para futuras ediciones. De este modo, la propuesta se sostiene en el tiempo y permite que cada generación aporte su experiencia a quienes continuarán el proyecto.

En cuanto a los resultados, en 2024 la EET N° 1 obtuvo el primer puesto entre las escuelas entrerrianas y alcanzó el séptimo lugar a nivel nacional. En 2025, un inconveniente durante la competencia afectó su desempeño y terminó más atrás en la clasificación.

Para la escuela, sin embargo, la experiencia no se reduce al resultado en la pista. Los estudiantes deben compartir varios días de convivencia, organizarse, distribuir tareas y resolver situaciones en equipo. “Además de la competencia en sí, ajustar una tuerca, conectar un motor eléctrico, la telemetría, está lo demás, que es esto de convivir”, sostuvo Morali.

En cuanto a la delegación que viajará, precisó que estará integrada inicialmente por seis estudiantes y dos docentes, aunque podría ampliarse el número de alumnos. Será además la primera vez que la escuela compita en el circuito de Junín, una nueva experiencia dentro de la trayectoria que la institución viene construyendo en el Desafío ECO.

Los estudiantes de la EET N° 1 sueñan con ir al Desafío Eco y necesitan sponsors

Trabajo previo

El Desafío ECO establece condiciones técnicas comunes para los vehículos, entre ellas el uso de determinados motores, baterías y controladores, además de límites de peso y otros componentes reglamentados. Así, las escuelas participan bajo parámetros similares y deben poner en juego sus propios conocimientos para preparar y optimizar los autos.

Con el trabajo técnico en marcha y las gestiones para completar el traslado, la EET N° 1 se prepara para volver a poner en pista un proyecto que desde hace más de una década combina educación, tecnología y experiencia práctica para sus estudiantes. La competencia de noviembre será, además, una nueva oportunidad para que los jóvenes pongan a prueba lo aprendido durante el año y compartan la experiencia con estudiantes de escuelas técnicas de todo el país.