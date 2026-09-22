Marcelo Fuentes: "El equipo nos representó"

Marcelo Fuentes destacó el rendimiento del equipo ante Nueva Chicago. A su vez valoró que Patronato continua fuera de los puestos de descenso.

Marcelo Fuentes destacó el rendimiento del equipo ante Nueva Chicago valoró que continuar fuera de los puestos de descenso.

“Sumamos un punto, disfrutamos estar fuera de esa zona. Ahora tendremos que ir por los tres en nuestra cancha”. Marcelo Fuentes resumió de esa manera el empate 1 a 1 entre Patronato y Nueva Chicago . La unidad le permitió al Rojinegro sostenerse fuera de los puestos de descenso, aunque se quedó con la sensación de que pudo haberse llevado algo más.

“Fue un buen partido, una final más. La jugamos como tal”, sostuvo el entrenador. Y en esa frase quedó sintetizada la propuesta de un Patronato que, pese a presentarse con diez bajas entre lesionados y suspendidos, salió a jugarle de igual a igual a un rival directo.

Marcelo Fuentes, entre la bronca y la preocupación: "Estamos necesitando sumar de a tres"

El equipo de barrio Villa Sarmiento golpeó primero. Renzo Reynaga convirtió de penal en la etapa inicial y puso al Rojinegro arriba en el marcador. Patronato tuvo después posibilidades para ampliar la diferencia, pero no consiguió liquidar el partido. En el complemento, Tomás Rodríguez encontró el empate con un remate de media distancia que contó con la complicidad de Alan Sosa.

La igualdad dejó una mezcla de bronca y alivio. Bronca porque la victoria estuvo cerca. Alivio porque el punto permite mantener a Patronato fuera de la zona roja cuando quedan cuatro fechas para el cierre.

Fuentes no quiso entrar en la discusión sobre si se trató de un punto ganado o dos perdidos. “Solo digo que pudimos sumar un punto. Atacamos los 90 minutos con nuestras armas, pero se sumó un punto en el sentido que seguimos estando fuera de esa zona”, manifestó.

El entrenador reconoció que una victoria hubiera tenido un valor extra porque habría permitido involucrar a Nueva Chicago en la pelea por la permanencia. “A lo mejor si ganábamos involucrábamos a Chicago, que es bueno involucrar a otros equipos”, admitió.

Pero el análisis de Fuentes estuvo lejos de ser negativo. Todo lo contrario. El DT destacó especialmente lo realizado durante la primera mitad. “El primer tiempo fue lo mejor desde que llegué, pero tiene que ver con los 27 días de trabajo que tenemos”, señaló.

Marcelo Fuentes respaldó a Alan Sosa

El empate tuvo una imagen que rápidamente quedó instalada: el remate de Rodríguez y el intento fallido de Sosa por contenerlo. El arquero, que también es uno de los referentes del plantel, volvió a quedar expuesto. Fuentes, sin embargo, no dudó en respaldarlo. “El arquero tiene que convivir con la ingratitud de manera permanente”, expresó el entrenador, quien recordó además que Sosa había tenido una actuación importante durante la primera mitad.

“Siento que todo el equipo lo hizo bien. Alan nos ayudó mucho en el primer tiempo cuando cayeron centros al área. Vi rendimiento en todas las líneas, siete, ocho puntos, que es la manera en la que hay que jugar estos partidos”, afirmó.

El entrenador entendió que el error no debía opacar una producción colectiva que consideró positiva.

Las chances que no Patronato no concretó

Patronato tuvo la posibilidad de ponerse 2 a 0 y cerrar el partido. No lo hizo y le permitió a Chicago mantenerse con vida hasta encontrar el empate. “Es más fácil defender un 2 a 0 que un 1 a 0. No pudimos”, reconoció Fuentes.

Aun así, destacó la búsqueda de su equipo hasta el final. Con el resultado igualado, modificó el sistema y apostó por una propuesta todavía más ofensiva. “Hasta último minuto, y cambiando el sistema, con cinco volantes y un centrodelantero llegamos. Miro rendimientos y estoy conforme”, explicó.

La falta de eficacia es una problemática que acompañó a Patronato durante gran parte de la temporada. Sin embargo, Fuentes encontró una señal positiva en Mataderos. “Hoy debe ser el partido que más llegamos. Algunas dentro del área. Sabíamos que cerca del área grande íbamos a tener remates frontales. Trabajamos para ganar”, aseguró.

Un equipo que respondió diezmado

Las diez bajas obligaron a Fuentes a realizar una planificación especial. El técnico sabía que el partido sería físico y que cada pelota dividida tendría un valor enorme. “El partido que veíamos se iba a dar muy duro. Hay jugadores muy golpeados porque se jugó al límite en todas las divididas. Está el orgullo porque el equipo nos representó”, expresó, inflando el pecho.

Ahora llegará el momento de recuperar soldados. Algunos futbolistas podrían recibir el alta médica durante la semana y ampliar las alternativas para el desafío que asumirá el próximo desafío.

“Sé que los 11 que designamos jugaron un gran partido. Veremos en la semana cómo rearmamos la posible citación teniendo a los jugadores que recibirán el alta médica. Los que mejores estén, meteremos en cancha”, indicó.

El próximo desafío será San Martín de San Juan, en el Grella. Patronato volverá a jugar una final. Esta vez, con la obligación de transformar el punto conseguido en Mataderos en una victoria que le permita tomar aire en la pelea por la permanencia. Fuentes ya marcó el camino. “Hay que seguir por este lado. Son todas finales”, cerró.