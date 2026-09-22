Banco Bica presenta el nuevo “iBica”, una evolución de su App y homebanking centrada en la experiencia de sus usuarios

Banco Bica presenta el nuevo “iBica”, una evolución de su App y homebanking centrada en la experiencia de sus usuarios

Banco Bica presenta el nuevo “iBica”, una evolución de su App y homebanking centrada en la experiencia de sus usuarios

Banco Bica presenta el nuevo “iBica”, una evolución de su App y homebanking centrada en la experiencia de sus usuarios

Banco Bica presenta el nuevo “iBica”, una evolución de su App y homebanking centrada en la experiencia de sus usuarios.

La entidad evolucionó integralmente su plataforma digital a partir de la escucha de sus usuarios, con una navegación más intuitiva, mayor autogestión y una experiencia adaptada a cada dispositivo, utilizando herramientas que valoran la experiencia del cliente, sea una persona humana o una empresa. El nuevo iBica, tanto en su versión web PC como en las app para Android y iPhone, está disponible desde el 19 de septiembre para toda la cartera de usuarios.

Banco Bica presentará el próximo 19 de septiembre el nuevo iBica, una evolución integral de su homebanking, desarrollada con un objetivo central: simplificar la experiencia cotidiana de sus usuarios.

Bajo el concepto “Nuevo iBica. Tu homebanking. Evolucionó para simplificar tu día”; el lanzamiento es el resultado de casi un año de trabajo que combinó investigación, escucha, análisis de la experiencia de uso, diseño, desarrollo, pruebas y sucesivos ajustes.

Detrás de una experiencia más simple hubo un proceso complejo. Banco Bica revisó recorridos, operaciones frecuentes, formas de navegación y puntos de fricción para entender dónde era posible reducir pasos, búsquedas, esperas y esfuerzo. La premisa que atravesó el proyecto fue clara: hacer mucho detrás de la tecnología para que el usuario tenga que hacer menos frente a ella.

Innovar también es escuchar

“Esta evolución de iBica es parte de una transformación mucho más profunda que venimos impulsando en Banco Bica, y que parte de una necesidad concreta que visualizamos con el equipo desde el inicio de mi gestión. Convencidos de que debíamos contar con herramientas solventes para las circunstancias actuales, y convencidos de que “Innovar no es solamente incorporar tecnología”, además es escuchar a clientes, receptar consejos de mejoras, entender cómo nuestros clientes utilizan nuestros servicios y transformar esa información en mejores experiencias.

La voz de nuestros usuarios nos planteaba la necesidad de dar un paso más con iBica, y eso hicimos. No se trataba simplemente de mejorar lo que teníamos, sino de evolucionarlo, repensando la experiencia desde las necesidades reales de quienes operan todos los días con nosotros.”

Mariano C. Angulo, Gerente General de Banco Bica, agregó: “La transformación digital tiene sentido cuando logra hacerles las cosas más simples a las personas. Ese es el camino que elegimos: combinar innovación, tecnología y escucha activa para construir una experiencia bancaria cada vez más sencilla, cercana y relevante para nuestros clientes. Si bien somos un Banco comercial y competimos día a día con todo el sistema como tal, hace años entendimos que otros jugadores como las Fintech operaban a la par nuestra y nos ponen sus tecnologías versátiles como competencia”

Una sola experiencia: iBica

Uno de los principales cambios conceptuales es la consolidación de iBica como una única plataforma digital, independientemente del canal o dispositivo elegido para operar. Desde una computadora, desde el navegador de un celular o mediante las aplicaciones para Android y Apple, iBica es el homebanking de Banco Bica.

La evolución alcanzará a toda la cartera de clientes y usuarios de iBica.

La transición también fue pensada para ser simple: los usuarios no necesitarán realizar un nuevo registro ni comenzar nuevamente el proceso de vinculación para operar. Podrán ingresar como lo hacen habitualmente y comenz

ar a descubrir la nueva experiencia.

Usabilidad, autogestión y menos complejidad

El nuevo iBica incorpora una navegación más intuitiva, accesos favoritos personalizables, mejores herramientas de búsqueda y filtrado de movimientos, mayor autogestión, información más clara, posibilidad de descargar y compartir comprobantes y modo oscuro, entre numerosas novedades.

La experiencia móvil fue repensada específicamente para cada pantalla, evitando trasladar al celular una versión reducida del escritorio. También se trabajó sobre la fluidez y la velocidad percibida: durante la navegación se actualiza únicamente el contenido necesario, reduciendo esperas y evitando recargas completas de las pantallas.

El foco no estuvo puesto en sumar complejidad, sino en hacer más fácil lo cotidiano: encontrar antes, entender mejor y resolver más. La tecnología, el diseño y la transformación digital funcionan así como herramientas al servicio de una mejor experiencia del cliente y del usuario.

Una evolución que continúa

Con el nuevo iBica, Banco Bica profundiza su proceso de transformación digital y reafirma una concepción de la innovación centrada en las personas: escuchar, entender, evolucionar y convertir la tecnología en una experiencia cada vez más simple para sus usuarios.

El desarrollo del nuevo iBica demandó cerca de un año de trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales y una inversión estimada de aproximadamente USD 400.000 más IVA. La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en distintas etapas del proceso permitió eficientizar significativamente los tiempos y recursos de desarrollo. De acuerdo con las estimaciones realizadas por el equipo técnico, sin la utilización de estas tecnologías, un proyecto de esta magnitud habría requerido una inversión superior a USD 1 millón más IVA.