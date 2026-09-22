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Paraná: la comunidad arquidiocesana celebró la ordenación de otro sacerdote

Javier Krenz fue ordenado sacerdote a sus 41 años por imposición de manos del arzobispo de Paraná, Raúl Martín, en la catedral Nuestra Señora del Rosario.

22 de septiembre 2026 · 08:11hs
El diácono Javier Krenz fue ordenado sacerdote.

El diácono Javier Krenz fue ordenado sacerdote.

El diácono Javier Krenz fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre en la catedral Nuestra Señora del Rosario de Paraná, en una celebración presidida por el arzobispo, monseñor Raúl Martín.

El neo presbítero eligió como lema de ordenación "Lo miró con misericordia y lo eligió" y la celebración reunió a familiares, sacerdotes, seminaristas y miembros de las comunidades que acompañaron el camino vocacional de Krenz.

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En su homilía, monseñor Martín destacó el significado del lema y la relación entre la mirada misericordiosa de Jesús y la llamada vocacional, subrayando que Dios no llama a partir de las capacidades humanas, sino desde el amor y la misericordia con la que mira a cada persona.

Vida y trayectoria

Según consignó el sitio de noticias de la Iglesia, AICA, José Javier Krenz nació y creció en el distrito Sauce, una zona rural del departamento Nogoyá. Realizó sus estudios secundarios en el colegio San Miguel de los Hermanos Maristas, en Nogoyá, donde recibió una formación que marcó profundamente su camino y su amor por María.

Posteriormente cursó el Profesorado para la Educación Primaria en el Instituto Superior Nuestra Señora del Huerto, institución en la que se desempeñó como docente y administrativo durante casi nueve años. También estudió Profesorado en Pedagogía en la Escuela Normal Superior Dr. Antonio Sagarna. Su experiencia educativa fue configurando una particular sensibilidad por el acompañamiento y los procesos de crecimiento de las personas.

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Después de un proceso de discernimiento, ingresó en marzo de 2016, a los 30 años, al seminario arquidiocesano de Paraná, donde realizó su formación sacerdotal. Durante esos años obtuvo los títulos de Profesor de Filosofía y Profesor de Ciencias Sagradas y desarrolló diversas experiencias pastorales. Entre ellas se destacó su servicio en la Pastoral Carcelaria, experiencia que, según expresó, lo ayudó a descubrir la dignidad de cada persona y la fuerza de la misericordia.

En la etapa final de su formación fue destinado a la parroquia San José en Hasenkamp, donde recibió la ordenación diaconal el 6 de diciembre de 2024, de manos del entonces arzobispo de Paraná, monseñor Juan Puiggari. Desde entonces continuó allí su preparación al presbiterado, acompañado por la comunidad parroquial.

"Lo miró con misericordia y lo eligió"

Al referirse a su lema, Krenz explicó que la frase "Lo miró con misericordia y lo eligió" expresa profundamente su propia historia vocacional. El nuevo sacerdote también vinculó su vocación con el relato evangélico de la multiplicación de los panes y los peces.

El nuevo presbítero celebró su primera misa el mismo día de ordenación en la basílica y santuario Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá, su comunidad de origen; mientras que el 20 celebró otra misa en la parroquia San José de Hasenkamp, comunidad en la que desarrolló su última etapa de formación pastoral.

Paraná sacerdote
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