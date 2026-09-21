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Catriel Soto comunicó el cierre de su carrera deportiva

El deportista entrerriano Catriel Soto comunicó su retiro en redes. “No creo en los finales, sí en el cierre de etapas”, expresó.

21 de septiembre 2026 · 22:29hs
Catriel Soto

Catriel Soto, un gran referente del deporte.

El ciclista de montaña entrerriano Catriel Soto, dos veces olímpico con Argentina, comunicó este lunes el cierre de su carrera deportiva. “No creo en los finales, sí en el cierre de etapas”, expresó.

Después de muchos años ligado al alto rendimiento, Catriel Soto decidió ponerle punto final a su etapa como deportista profesional. El ciclista entrerriano, representante de Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, anunció este lunes su retiro de las competencias de alto rendimiento a través de sus redes sociales.

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Con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento, Soto reconoció que desde hacía tiempo sabía que el momento de retirarse estaba cada vez más cerca, aunque durante mucho tiempo encontró motivos para continuar.

Lo que dijo Catriel Soto

“Después de tantos años, me despido de las competencias en el alto rendimiento deportivo. Hace ya mucho tiempo sabía que este momento estaba cada vez más cerca. Sin embargo, me resistía. Siempre encontraba una razón para seguir un poquito más, para intentarlo una vez más”, expresó.

El entrerriano destacó que la pasión por el ciclismo y el amor por la actividad fueron determinantes para sostener su carrera a lo largo de los años, incluso en los momentos más complejos.

“Hoy puedo decir, con tranquilidad, que di mi máximo durante toda mi carrera deportiva. Aproveché de la mejor manera posible cada oportunidad que apareció en el camino y traté siempre de dar lo mejor de mí”, sostuvo.

Soto también valoró todo lo conseguido durante su trayectoria y remarcó que detrás de cada logro hubo sacrificio, esfuerzo, momentos difíciles, renuncias y alegrías, además del acompañamiento de numerosas personas.

“Me siento profundamente satisfecho y, sobre todo, agradecido por cada logro conseguido. Detrás de cada uno hubo sacrificio, esfuerzo, momentos difíciles, renuncias, alegrías y muchísimas personas que hicieron posible este camino”, señaló.

Una nueva etapa

El ciclista entrerriano contó que ahora es momento de dejar atrás una etapa marcada por los entrenamientos, las competencias, los viajes y la búsqueda permanente de objetivos deportivos para abrirse a nuevos desafíos.

“Hoy es momento de dejar atrás esa mochila que durante tantos años cargó sueños, ilusiones, amor y pasión, para darle lugar a nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades”, manifestó.

Soto reconoció que todavía no tiene definido cuál será el próximo rumbo de su vida. Sin embargo, aseguró que acepta esa incertidumbre como parte del proceso.

“Todavía no tengo un rumbo completamente claro. No sé exactamente hacia dónde quiero ir. Y, por primera vez en mucho tiempo, está bien que sea así”, afirmó.

Su intención, según explicó, es afrontar lo que venga con los mismos valores que marcaron su carrera deportiva: pasión, compromiso y entrega.

También destacó la necesidad de bajar el ritmo después de tantos años dedicados al alto rendimiento y disfrutar de otros tiempos y experiencias.

“También necesitaba que llegara este momento de paz y tranquilidad. Un momento para bajar el ritmo, respirar, disfrutar de otras cosas, de otros tiempos y de momentos que durante muchos años no pude vivir de la misma manera”, expresó.

El agradecimiento

En el tramo final de su mensaje, Soto dedicó palabras especiales a quienes lo acompañaron durante su extensa carrera. En primer lugar, mencionó a su familia, a la que definió como “el pilar más importante”.

“Los que estuvieron en los buenos momentos y, especialmente, en los no tan buenos. Los que acompañaron, sostuvieron, entendieron ausencias y sacrificios y estuvieron siempre detrás de cada paso”, destacó.

También agradeció a sus entrenadores, equipos, sponsors, compañeros, integrantes de los distintos staff y a todas las personas que fueron parte de su recorrido deportivo.

Con su decisión, Catriel Soto cierra una extensa etapa vinculada al ciclismo de montaña y al alto rendimiento, después de haber llevado la bandera argentina en dos ediciones de los Juegos Olímpicos y de construir una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del mountain bike nacional.

Catriel Soto Ciclismo Entrerriano Colón
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