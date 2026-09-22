Un conductor alcoholizado estacionó su auto en las vías del ferrocarril en Chajarí y obstruyó el paso del tren. El hecho se registró la noche del lunes, alrededor de las 23, cuando personal de tránsito municipal y personal policial acudió al lugar ante el aviso del dueño del vehículo, quien pidió ayuda para retirar el auto.
Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado
Un conductor alcoholizado (1,86 g/L) dejó su auto sobre las vías del tren en Chajarí, obstruyendo el paso, y debió ser retirado por transeúntes.
22 de septiembre 2026 · 10:26hs
Al constituirse en el lugar, se identificó al conductor, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad. Personal actuante procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1.86 g/L de alcohol en sangre.
LEER MÁS: Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de consultas y denuncias
Con la colaboración de transeúntes, se logró retirar el vehículo de las vías empujándolo. Posteriormente, se confeccionó el acta de infracción, entregándose el rodado a un familiar del infractor.