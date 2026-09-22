Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado Un conductor alcoholizado (1,86 g/L) dejó su auto sobre las vías del tren en Chajarí, obstruyendo el paso, y debió ser retirado por transeúntes. 22 de septiembre 2026 · 10:26hs

Un conductor alcoholizado (1,86 g/L) dejó su auto sobre las vías del tren en Chajarí, obstruyendo el paso, y debió ser retirado por transeúntes.

Un conductor alcoholizado estacionó su auto en las vías del ferrocarril en Chajarí y obstruyó el paso del tren. El hecho se registró la noche del lunes, alrededor de las 23, cuando personal de tránsito municipal y personal policial acudió al lugar ante el aviso del dueño del vehículo, quien pidió ayuda para retirar el auto.

Al constituirse en el lugar, se identificó al conductor, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad. Personal actuante procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1.86 g/L de alcohol en sangre.

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

LEER MÁS: Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de consultas y denuncias Con la colaboración de transeúntes, se logró retirar el vehículo de las vías empujándolo. Posteriormente, se confeccionó el acta de infracción, entregándose el rodado a un familiar del infractor.